|
مرقص يتحرك دبلوماسياً وقانونياً.. والوضع في البلد "لا يحتمل فتنة"
16-03-2026
|
09:51
شهدت
وزارة الإعلام
سلسلة من اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية والقانونية التي أجراها الوزير المحامي د. بول مرقص، تركزت حول الأوضاع العامة، وصلاحيات الوزارة، وحماية الحريات الإعلامية في ظل الظروف الراهنة.
واستهل مرقص نشاطه باستقبال سفيرة النروج، هيلدي هارالستاد، حيث جرى استعراض الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب. كما التقى النقيب السابق للمحامين، ناضر كسبار، الذي حذر من المواقف التي قد تؤدي إلى فتنة أو تحريض طائفي، مشدداً على أن صلاحيات
وزير الإعلام
لا تشمل استدعاء الوسائل الإعلامية للتحقيق، وذلك التزاماً بمبدأ فصل السلطات، مؤكداً أن هذا الحق يعود حصراً للقضاء.
وأوضح كسبار الفارق القانوني بين "قضايا المطبوعات" التي لا تتيح التوقيف الاحتياطي، وبين المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإكس) التي تُعامل كقضايا جزائية عادية تبيح التوقيف. ودعا إلى ممارسة حرية التعبير لخدمة المنفعة العامة لا للذم والقدح، والابتعاد عن الأساليب الاستفزازية.
إنمائياً وتقنياً، بحث مرقص مع مسؤول برامج الاقتصاد والمعلومات في مكتب اليونسكو،
جورج
عواد، سبل دعم وحدة التحقق من الأخبار في الوزارة، واستقبل مدير كلية العمارة
في الجامعة
اللبنانية
، د. برنارد غصوب. كما أجرى الوزير اتصالات بمصورين جرحى أصيبوا أثناء تغطية الحرب، وهم علي حاجو، عيسى الطفيلي، وهيثم الموسوي، واتصل برئيس الجامعة اللبنانية معزياً باستشهاد الدكتورين حسين بزي ومرتضى سرور.
مرقص يغادر إلى عمّان للمشاركة في منتدى "الإعلام والدبلوماسية"
مرقص يغادر إلى عمّان للمشاركة في منتدى "الإعلام والدبلوماسية"
رئيس هيئة الأركان الإيراني: مستعدون لأي تحرك محتمل ضد بلدنا
رئيس هيئة الأركان الإيراني: مستعدون لأي تحرك محتمل ضد بلدنا
"لقاء الهوية والسيادة": نعيش أزمة وجودية لا تحتمل التردد في المواجهة
"لقاء الهوية والسيادة": نعيش أزمة وجودية لا تحتمل التردد في المواجهة
"ملتقى التأثير المدني": قدسية المهل الدستورية لا تحتمل التمييع
"ملتقى التأثير المدني": قدسية المهل الدستورية لا تحتمل التمييع
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
13:35 | 2026-03-16
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
13:10 | 2026-03-16
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
13:06 | 2026-03-16
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
13:00 | 2026-03-16
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
12:39 | 2026-03-16
نجل نائب يُطلق النار على شخص
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
16:43 | 2026-03-15
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
