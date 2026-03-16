تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص يتحرك دبلوماسياً وقانونياً.. والوضع في البلد "لا يحتمل فتنة"

Lebanon 24
16-03-2026 | 09:51
A-
A+
مرقص يتحرك دبلوماسياً وقانونياً.. والوضع في البلد لا يحتمل فتنة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت وزارة الإعلام سلسلة من اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية والقانونية التي أجراها الوزير المحامي د. بول مرقص، تركزت حول الأوضاع العامة، وصلاحيات الوزارة، وحماية الحريات الإعلامية في ظل الظروف الراهنة.

واستهل مرقص نشاطه باستقبال سفيرة النروج، هيلدي هارالستاد، حيث جرى استعراض الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب. كما التقى النقيب السابق للمحامين، ناضر كسبار، الذي حذر من المواقف التي قد تؤدي إلى فتنة أو تحريض طائفي، مشدداً على أن صلاحيات وزير الإعلام لا تشمل استدعاء الوسائل الإعلامية للتحقيق، وذلك التزاماً بمبدأ فصل السلطات، مؤكداً أن هذا الحق يعود حصراً للقضاء.

وأوضح كسبار الفارق القانوني بين "قضايا المطبوعات" التي لا تتيح التوقيف الاحتياطي، وبين المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإكس) التي تُعامل كقضايا جزائية عادية تبيح التوقيف. ودعا إلى ممارسة حرية التعبير لخدمة المنفعة العامة لا للذم والقدح، والابتعاد عن الأساليب الاستفزازية.

إنمائياً وتقنياً، بحث مرقص مع مسؤول برامج الاقتصاد والمعلومات في مكتب اليونسكو، جورج عواد، سبل دعم وحدة التحقق من الأخبار في الوزارة، واستقبل مدير كلية العمارة في الجامعة اللبنانية، د. برنارد غصوب. كما أجرى الوزير اتصالات بمصورين جرحى أصيبوا أثناء تغطية الحرب، وهم علي حاجو، عيسى الطفيلي، وهيثم الموسوي، واتصل برئيس الجامعة اللبنانية معزياً باستشهاد الدكتورين حسين بزي ومرتضى سرور.

وسائل الإعلام

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

في الجامعة

اللبنانية

دبلوماسي

فيسبوك

التزام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:35 | 2026-03-16
Lebanon24
13:10 | 2026-03-16
Lebanon24
13:06 | 2026-03-16
Lebanon24
13:00 | 2026-03-16
Lebanon24
12:39 | 2026-03-16
Lebanon24
12:36 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24