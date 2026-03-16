عز الدين: المقاومة لن ترفع الراية البيضاء والكلمة الفصل للميدان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن استأنفت عملياتها الدفاعية منذ عشرة أيام رداً على خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل تحمل مشروعاً توسعياً وتسعى لاحتلال الأرض.

واعتبر عز الدين أن العلاقة ضمن "محور المقاومة" تقوم على الربط المرن، مؤكداً أن الاعتداء على لا يمكن السكوت عنه، نافياً في الوقت نفسه أن يكون الحرس الثوري هو من أطلق الصواريخ من الجنوب، ومشدداً على أن المقاومة اتخذت قراراً ذاتياً بالرد.



وشدد عز الدين على رفض المقاومة للمواجهة تحت النار أو التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن الضمانات والأميركية غير موثوقة.

وأوضح أن أي توغل إسرائيلي سيواجه بإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف العدو، مؤكداً أن المقاومة لن ترفع الراية البيضاء ولن تسمح للاحتلال بتحقيق إنجازات على الأرض .



وحول الوضع الداخلي، نفى عز الدين وجود خلافات مع ، واصفاً العلاقة معه بالمتينة. كما أكد حرص على السلم الأهلي والتوافق اللبناني، معتبراً أن القرار القاضي بحظر نشاطاته العسكرية "باطل ومخالف للميثاقية"، خاصة في ظل عجز الدولة عن الدفاع عن الأرض.

وشدد على الثقة بالجيش اللبناني، معتبراً أن "الكلمة الفصل تبقى للميدان".



