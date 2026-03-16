تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عز الدين: المقاومة لن ترفع الراية البيضاء والكلمة الفصل للميدان

Lebanon 24
16-03-2026 | 09:59
A-
A+
عز الدين: المقاومة لن ترفع الراية البيضاء والكلمة الفصل للميدان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن المقاومة استأنفت عملياتها الدفاعية منذ عشرة أيام رداً على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل تحمل مشروعاً توسعياً وتسعى لاحتلال الأرض.
 
واعتبر عز الدين أن العلاقة ضمن "محور المقاومة" تقوم على الربط المرن، مؤكداً أن الاعتداء على إيران لا يمكن السكوت عنه، نافياً في الوقت نفسه أن يكون الحرس الثوري الإيراني هو من أطلق الصواريخ من الجنوب، ومشدداً على أن المقاومة اتخذت قراراً ذاتياً بالرد.

وشدد عز الدين على رفض المقاومة للمواجهة تحت النار أو التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن الضمانات الإسرائيلية والأميركية غير موثوقة.
 
وأوضح أن أي توغل بري إسرائيلي سيواجه بإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف العدو، مؤكداً أن المقاومة لن ترفع الراية البيضاء ولن تسمح للاحتلال بتحقيق إنجازات على الأرض اللبنانية.

وحول الوضع الداخلي، نفى عز الدين وجود خلافات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفاً العلاقة معه بالمتينة. كما أكد حرص حزب الله على السلم الأهلي والتوافق اللبناني، معتبراً أن القرار القاضي بحظر نشاطاته العسكرية "باطل ومخالف للميثاقية"، خاصة في ظل عجز الدولة عن الدفاع عن الأرض.
 
وشدد على الثقة بالجيش اللبناني، معتبراً أن "الكلمة الفصل تبقى للميدان".

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24