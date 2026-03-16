لبنان
عز الدين: المقاومة لن ترفع الراية البيضاء والكلمة الفصل للميدان
Lebanon 24
16-03-2026
|
09:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن
المقاومة
استأنفت عملياتها الدفاعية منذ عشرة أيام رداً على خروقات
إسرائيل
لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل تحمل مشروعاً توسعياً وتسعى لاحتلال الأرض.
واعتبر عز الدين أن العلاقة ضمن "محور المقاومة" تقوم على الربط المرن، مؤكداً أن الاعتداء على
إيران
لا يمكن السكوت عنه، نافياً في الوقت نفسه أن يكون الحرس الثوري
الإيراني
هو من أطلق الصواريخ من الجنوب، ومشدداً على أن المقاومة اتخذت قراراً ذاتياً بالرد.
وشدد عز الدين على رفض المقاومة للمواجهة تحت النار أو التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن الضمانات
الإسرائيلية
والأميركية غير موثوقة.
وأوضح أن أي توغل
بري
إسرائيلي سيواجه بإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف العدو، مؤكداً أن المقاومة لن ترفع الراية البيضاء ولن تسمح للاحتلال بتحقيق إنجازات على الأرض
اللبنانية
.
وحول الوضع الداخلي، نفى عز الدين وجود خلافات مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، واصفاً العلاقة معه بالمتينة. كما أكد حرص
حزب الله
على السلم الأهلي والتوافق اللبناني، معتبراً أن القرار القاضي بحظر نشاطاته العسكرية "باطل ومخالف للميثاقية"، خاصة في ظل عجز الدولة عن الدفاع عن الأرض.
وشدد على الثقة بالجيش اللبناني، معتبراً أن "الكلمة الفصل تبقى للميدان".
مواضيع ذات صلة
برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ
Lebanon 24
برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ
16/03/2026 19:50:09
16/03/2026 19:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين: الميدان هو الذي يحدد النتائج والآثار والتداعيات التي سيكون عليها لبنان
Lebanon 24
عز الدين: الميدان هو الذي يحدد النتائج والآثار والتداعيات التي سيكون عليها لبنان
16/03/2026 19:50:09
16/03/2026 19:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة
Lebanon 24
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة
16/03/2026 19:50:09
16/03/2026 19:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عزّ الدين تتواصل مع وزير الاقتصاد بشأن معلومات عن تلوّث حليب أطفال
Lebanon 24
عزّ الدين تتواصل مع وزير الاقتصاد بشأن معلومات عن تلوّث حليب أطفال
16/03/2026 19:50:09
16/03/2026 19:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
13:35 | 2026-03-16
16/03/2026 01:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
Lebanon 24
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
13:10 | 2026-03-16
16/03/2026 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
Lebanon 24
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
13:06 | 2026-03-16
16/03/2026 01:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
Lebanon 24
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
13:00 | 2026-03-16
16/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
Lebanon 24
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
12:39 | 2026-03-16
16/03/2026 12:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نجل نائب يُطلق النار على شخص
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
15/03/2026 04:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
16/03/2026 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
16/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
15/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
16:43 | 2026-03-15
15/03/2026 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:35 | 2026-03-16
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
13:10 | 2026-03-16
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
13:06 | 2026-03-16
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
13:00 | 2026-03-16
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
12:39 | 2026-03-16
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
12:36 | 2026-03-16
اتحاد بلديات كسروان–الفتوح: نحن "الضامن" للأمن والخدمات في هذه المرحلة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
16/03/2026 19:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
16/03/2026 19:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
16/03/2026 19:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
