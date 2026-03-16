للطلاب والأساتذة.. "ألفا" تُفعّل باقة التعليم عن بعد مجاناً
16-03-2026
أعلنت شركة "ألفا" في بيان لها عن تفعيل باقة "Free e-Learning" للتعليم عن بعد تلقائياً لجميع مشتركي خدمة البيانات (Data) على شبكتها. وأوضحت الشركة أن الأساتذة والطلاب، سواء من مشتركي الخطوط الثابتة أو المسبقة الدفع، يمكنهم الاستفادة من هذه الباقة يومياً من الإثنين إلى الجمعة، بين الساعة السابعة والنصف صباحاً والثانية بعد الظهر.
وتتضمن الباقة 20 جيغابايت مخصصة للتعليم عن بعد، وتتيح الولوج المجاني إلى منصتي "
microsoft
Teams" و"مدرستي"، بالإضافة إلى الوسائط التعليمية الإلكترونية التي تحددها وزارة التربية.
وفيما يخص آلية التفعيل، يحصل مشتركو الخطوط مسبقة الدفع على الباقة كاملة لهذا الشهر، بينما تُحتسب لمشتركي الخطوط الثابتة بشكل نسبي وفقاً للمدة المتبقية من دورة الفاتورة. وتتجدد هذه الباقة تلقائياً كل 30 يوماً للخطوط مسبقة الدفع، وعند صدور دورة الفاتورة للخطوط الثابتة. كما يمكن للمشتركين التحقق من استهلاكهم عبر طلب الرمز *111*2# ثم اختيار "Free e-Learning".
