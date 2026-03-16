البزري والسفير البلجيكي في صيدا: جولة تفقدية لمراكز الإيواء ونداء استغاثة للنازحين

استقبل النائب الدكتور البزري سفير في ، السيد أرناوت باولس، يرافقه الدكتور زهير موسى وبحضور وائل بساط، حيث جرى عرض للأوضاع الاجتماعية والحياتية في ومنطقتها في ظل العدوان ، ودور المدينة في إيواء ومساعدة من المناطق المتضررة.



وعقب ذلك، زار البزري والسفير البلجيكي بلدية صيدا والتقيا رئيسها المهندس مصطفى حجازي وأعضاء من ، للاطلاع على جهود تنظيم عمليات الإيواء ومناقشة احتياجات المدينة الضرورية لتأمين سلامة الأهالي. واختتمت الجولة بزيارة ميدانية إلى مركزي الإيواء في قصر العدل والمدرسة العُمانية، حيث اطلع الوفد من مسؤولي المراكز على أوضاع النازحين وأبرز احتياجاتهم.





