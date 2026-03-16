مزارعو عكار يطالبون بكشف مخزونات البطاطا المصرية فوراً

عقد مزارعو البطاطا في اجتماعاً استثنائياً بحضور عضو لجنة الزراعة النيابية النائب ، ورئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، لمتابعة تنفيذ قرار د. هاني المتعلق بتنظيم استيراد البطاطا .



وينص القرار على حصر الاستيراد بـ 25 ألف طن للاستهلاك و25 ألف طن للتصنيع، مع تحديد تاريخ 19 آذار الجاري موعداً لانتهاء مهلة الاستيراد، وذلك حمايةً للموسم الزراعي في سهل عكار الذي يبدأ مطلع نيسان.

وأكد المجتمعون في بيانهم صوابية القرار، مشيرين إلى تعرضهم لضغوط من تجار يسعون لإغراق السوق وضرب الموسم المحلي. كما كشف البيان عن ممارسات احتكارية لبعض التجار الذين يعمدون إلى تقنين ورفع الأسعار مع تخزين كميات كبيرة في مستودعاتهم، محملين إياهم مسؤولية الأزمة المفتعلة.



وطالب المجتمعون والأجهزة الرقابية بالكشف عن المخزونات وإلزام التجار بتأمين حاجة السوق وإعادة النظر في الأسعار، لافتين إلى أن كلفة الكيلوغرام الواحد من البطاطا المصرية الواصلة إلى لا تتجاوز 30 ألف ليرة.



