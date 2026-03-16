لبنان

مزارعو عكار يطالبون بكشف مخزونات البطاطا المصرية فوراً

Lebanon 24
16-03-2026 | 11:01
مزارعو عكار يطالبون بكشف مخزونات البطاطا المصرية فوراً
عقد مزارعو البطاطا في عكار اجتماعاً استثنائياً بحضور عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جيمي جبور، ورئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، لمتابعة تنفيذ قرار وزير الزراعة د. نزار هاني المتعلق بتنظيم استيراد البطاطا المصرية.

وينص القرار على حصر الاستيراد بـ 25 ألف طن للاستهلاك و25 ألف طن للتصنيع، مع تحديد تاريخ 19 آذار الجاري موعداً لانتهاء مهلة الاستيراد، وذلك حمايةً للموسم الزراعي في سهل عكار الذي يبدأ مطلع نيسان.
 
وأكد المجتمعون في بيانهم صوابية القرار، مشيرين إلى تعرضهم لضغوط من تجار يسعون لإغراق السوق وضرب الموسم المحلي. كما كشف البيان عن ممارسات احتكارية لبعض التجار الذين يعمدون إلى تقنين العرض ورفع الأسعار مع تخزين كميات كبيرة في مستودعاتهم، محملين إياهم مسؤولية الأزمة المفتعلة.

وطالب المجتمعون وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية بالكشف عن المخزونات وإلزام التجار بتأمين حاجة السوق وإعادة النظر في الأسعار، لافتين إلى أن كلفة الكيلوغرام الواحد من البطاطا المصرية الواصلة إلى لبنان لا تتجاوز 30 ألف ليرة.

