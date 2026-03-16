تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أبو ناضر: لا لتخوين الأهالي والدولة هي الضمانة الوحيدة

Lebanon 24
16-03-2026 | 11:15
A-
A+
أبو ناضر: لا لتخوين الأهالي والدولة هي الضمانة الوحيدة
أبو ناضر: لا لتخوين الأهالي والدولة هي الضمانة الوحيدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت جمعية "نورج" في بيان لها أن رئيسها الدكتور فؤاد أبو ناضر رافق السفير البابوي في جولة تضامنية شملت بلدات رميش، دبل، وعين إبل في القطاع الشرقي، بمشاركة ممثلين عن جمعيات "L'Œuvre d'Orient" و"كاريتاس".
 
وخلال الجولة، تم توزيع كميات كبيرة من المساعدات والمؤن والمحروقات على الأهالي الصامدين، كما قدم أبو ناضر التعازي لعائلات الشهداء: شادي العمار، إيلي عطالله، وجورج خريش.

وشدد أبو ناضر على رفض "تخوين" أهالي القرى الحدودية، مؤكداً أن وجود الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الوحيدة للاستقرار. وأشار إلى أن الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، داعياً إلى تحييده بعد عقود من الصراعات.
 
وتساءل أبو ناضر عن البدائل التي أعدتها الدولة اللبنانية لحماية الأهالي في ظل التساؤلات المطروحة حول مستقبل "اليونيفيل" في العام 2026.
 
وختم داعياً المجتمعين المحلي والدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية هذه القرى التي يمثل صمود أهلها "فعل إيمان بلبنان الرسالة".

مواضيع ذات صلة
باسيل: لبنان في "امتحان وجود" والجيش هو الضمانة الوحيدة للدولة
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثر ديبلوماسي ولا ضمانات لردع الاحتلال الاسرائيلي وماكرون يتحرك وحيداً دعماً للبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الحرية والتعددية ركيزة لبنان والدولة القوية الضامن الوحيد
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران الأممية: اللغة الوحيدة للتحدث مع أميركا هي الدفاع وهذا ليس وقت التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

السفير البابوي

فؤاد أبو ناضر

اللبنانية

الشهداء

عين إبل

العمار

عطالله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:48 | 2026-03-16
Lebanon24
13:35 | 2026-03-16
Lebanon24
13:10 | 2026-03-16
Lebanon24
13:06 | 2026-03-16
Lebanon24
13:00 | 2026-03-16
Lebanon24
12:39 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24