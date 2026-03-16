لبنان
أبو ناضر: لا لتخوين الأهالي والدولة هي الضمانة الوحيدة
Lebanon 24
16-03-2026
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جمعية "نورج" في بيان لها أن رئيسها الدكتور
فؤاد أبو ناضر
رافق
السفير البابوي
في جولة تضامنية شملت بلدات رميش، دبل، وعين إبل في القطاع الشرقي، بمشاركة ممثلين عن جمعيات "L'Œuvre d'Orient" و"كاريتاس".
وخلال الجولة، تم توزيع كميات كبيرة من المساعدات والمؤن والمحروقات على الأهالي الصامدين، كما قدم أبو ناضر التعازي لعائلات
الشهداء
: شادي
العمار
،
إيلي
عطالله
، وجورج خريش.
وشدد أبو ناضر على رفض "تخوين" أهالي القرى الحدودية، مؤكداً أن وجود الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الوحيدة للاستقرار. وأشار إلى أن الجنوب جزء لا يتجزأ من
لبنان
، داعياً إلى تحييده بعد عقود من الصراعات.
وتساءل أبو ناضر عن البدائل التي أعدتها
الدولة اللبنانية
لحماية الأهالي في ظل التساؤلات المطروحة حول مستقبل "اليونيفيل" في العام 2026.
وختم داعياً المجتمعين المحلي والدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية هذه القرى التي يمثل صمود أهلها "فعل إيمان بلبنان الرسالة".
مواضيع ذات صلة
باسيل: لبنان في "امتحان وجود" والجيش هو الضمانة الوحيدة للدولة
Lebanon 24
باسيل: لبنان في "امتحان وجود" والجيش هو الضمانة الوحيدة للدولة
16/03/2026 19:51:24
16/03/2026 19:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثر ديبلوماسي ولا ضمانات لردع الاحتلال الاسرائيلي وماكرون يتحرك وحيداً دعماً للبنان
Lebanon 24
تعثر ديبلوماسي ولا ضمانات لردع الاحتلال الاسرائيلي وماكرون يتحرك وحيداً دعماً للبنان
16/03/2026 19:51:24
16/03/2026 19:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: الحرية والتعددية ركيزة لبنان والدولة القوية الضامن الوحيد
Lebanon 24
جعجع: الحرية والتعددية ركيزة لبنان والدولة القوية الضامن الوحيد
16/03/2026 19:51:24
16/03/2026 19:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة إيران الأممية: اللغة الوحيدة للتحدث مع أميركا هي الدفاع وهذا ليس وقت التفاوض
Lebanon 24
بعثة إيران الأممية: اللغة الوحيدة للتحدث مع أميركا هي الدفاع وهذا ليس وقت التفاوض
16/03/2026 19:51:24
16/03/2026 19:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
السفير البابوي
فؤاد أبو ناضر
اللبنانية
الشهداء
عين إبل
العمار
عطالله
تابع
قد يعجبك أيضاً
انذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية!
Lebanon 24
انذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية!
13:48 | 2026-03-16
16/03/2026 01:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
13:35 | 2026-03-16
16/03/2026 01:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
Lebanon 24
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
13:10 | 2026-03-16
16/03/2026 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
Lebanon 24
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
13:06 | 2026-03-16
16/03/2026 01:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
Lebanon 24
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
13:00 | 2026-03-16
16/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نجل نائب يُطلق النار على شخص
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
15/03/2026 04:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
16/03/2026 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
16/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
15/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
16:43 | 2026-03-15
15/03/2026 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:48 | 2026-03-16
انذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية!
13:35 | 2026-03-16
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
13:10 | 2026-03-16
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
13:06 | 2026-03-16
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
13:00 | 2026-03-16
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
12:39 | 2026-03-16
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
16/03/2026 19:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
16/03/2026 19:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
16/03/2026 19:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
