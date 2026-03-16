أبو ناضر: لا لتخوين الأهالي والدولة هي الضمانة الوحيدة

أعلنت جمعية "نورج" في بيان لها أن رئيسها الدكتور رافق في جولة تضامنية شملت بلدات رميش، دبل، وعين إبل في القطاع الشرقي، بمشاركة ممثلين عن جمعيات "L'Œuvre d'Orient" و"كاريتاس".

وخلال الجولة، تم توزيع كميات كبيرة من المساعدات والمؤن والمحروقات على الأهالي الصامدين، كما قدم أبو ناضر التعازي لعائلات : شادي ، ، وجورج خريش.



وشدد أبو ناضر على رفض "تخوين" أهالي القرى الحدودية، مؤكداً أن وجود الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الضمانة الوحيدة للاستقرار. وأشار إلى أن الجنوب جزء لا يتجزأ من ، داعياً إلى تحييده بعد عقود من الصراعات.

وتساءل أبو ناضر عن البدائل التي أعدتها لحماية الأهالي في ظل التساؤلات المطروحة حول مستقبل "اليونيفيل" في العام 2026.

وختم داعياً المجتمعين المحلي والدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية هذه القرى التي يمثل صمود أهلها "فعل إيمان بلبنان الرسالة".



