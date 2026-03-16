بمؤازرة الجيش والصليب الأحمر.. إنقاذ سيدة خمسينية من بلدة أرنون

تمكن ، بمؤازرة من ، من إجلاء المواطنة شادية توبة (في العقد الخامس من عمرها) من منزلها في بلدة أرنون بقضاء ، في عملية إنسانية.



وقد صمدت توبة وحيدة في منزلها طوال أسبوعي الحرب، وسط الجوية والقصف المدفعي الذي استهدف البلدة، متحملةً ظروفاً معيشية صعبة حتى نفاد مخزونها الغذائي بالكامل، حيث كانت قد آثرت البقاء على النزوح. وبعد توجيه نداءات استغاثة من أبناء البلدة للجيش والصليب الأحمر، نُفذت عملية إجلاء توبة بسلام، ونُقلت إلى خارج الجنوب لتسكن مع أحد أقاربها.



Advertisement