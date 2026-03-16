تتعلّق بلبنان... قرارات صدرت عن المجلس الأمنيّ المصغر في إسرائيل

نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي قوله إن "المجلس الأمني المصغر قرر تركيز القوات وتعزيز النشاط الجوي على الحدود مع ".

وأضاف المصدر: "المجلس الأمني المصغر قرر السيطرة على خطوط المواجهة القريبة من ".

وتابع قائلاً: "المجلس الأمني المصغر ينوي توسيع المنطقة العازلة مع لبنان بضعة كيلومترات أخرى".

وقال المصدر: "المجلس الأمني المصغر لم يتخذ قرارات باستهداف البنية التحتية للدولة ، كما ويرى أن جزء من الحل لا من المشكلة".

وأشار إلى أن "المفاوضات لم تعد خيارا مطروحا أمام "، مضيفاً أنه "إذا أتيحت المفاوضات مع لبنان فإن إسرائيل تصر على أن تجرى تحت ضغط شديد".