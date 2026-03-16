كرامي تنعى شهيدي الجامعة اللبنانية: رسالة المعرفة لن تنطفئ رغم العدوان

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، بحضور الأعضاء والمستشارين والخبراء.

استهلت الجلسة بتقديم التعازي باسم الوزارة والمجلس إلى رئيس الدكتور بسام بدران وأسرة الجامعة، باستشهاد الدكتور حسين بزي، مدير كلية العلوم – الفرع الأول، والدكتور مرتضى سرور، اللذين استشهدا جراء الاعتداء على كلية العلوم في مجمع الجامعي أثناء تأديتهما واجبهما الأكاديمي.



وأعرب عن استنكارهم لهذه الجريمة، مؤكدين تضامنهم مع الجامعة وذوي الشهيدين.

وشدد المجلس على أن استهداف الجامعة يمثل جريمة موصوفة تخالف القانون الدولي الإنساني، واعتداءً صارخاً على رسالة والمعرفة. كما دعا المجلس الهيئات الدولية والأممية إلى تحمل مسؤولياتها للتحرك العاجل لحماية المؤسسات التعليمية وصون حرمة الجامعي وتحييد التعليم عن دائرة الحروب والعنف.



