تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي تنعى شهيدي الجامعة اللبنانية: رسالة المعرفة لن تنطفئ رغم العدوان

Lebanon 24
16-03-2026 | 11:53
A-
A+
كرامي تنعى شهيدي الجامعة اللبنانية: رسالة المعرفة لن تنطفئ رغم العدوان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، بحضور الأعضاء والمستشارين والخبراء.
 
استهلت الوزيرة الجلسة بتقديم التعازي باسم الوزارة والمجلس إلى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وأسرة الجامعة، باستشهاد الدكتور حسين بزي، مدير كلية العلوم – الفرع الأول، والدكتور مرتضى سرور، اللذين استشهدا جراء الاعتداء الإسرائيلي على كلية العلوم في مجمع رفيق الحريري الجامعي أثناء تأديتهما واجبهما الأكاديمي.

وأعرب أعضاء المجلس عن استنكارهم لهذه الجريمة، مؤكدين تضامنهم مع الجامعة وذوي الشهيدين.
 
وشدد المجلس على أن استهداف الجامعة اللبنانية يمثل جريمة موصوفة تخالف القانون الدولي الإنساني، واعتداءً صارخاً على رسالة العلم والمعرفة. كما دعا المجلس الهيئات الدولية والأممية إلى تحمل مسؤولياتها للتحرك العاجل لحماية المؤسسات التعليمية وصون حرمة الحرم الجامعي وتحييد التعليم عن دائرة الحروب والعنف.

Advertisement
16/03/2026
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24