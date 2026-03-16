تحرك "أمل" البلدي في شرق صيدا: تنسيق ميداني لاحتواء أزمة النازحين

زار وفد من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، برئاسة بسام طليس ومشاركة مسؤول البلديات في إقليم الجنوب الدكتور عدنان جزيني، رئيس القسم حسين عبدو، بلديات الشقيف– خالد بدر الدين، ورئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني ، بلديات شرق في مركز بلدية القرية، بحضور رؤساء بلديات: القرية، درب السيم، عين الدلب، مجدليون، طنبوريت، العدوسية، والبرامية.



استُهل الاجتماع بتوجيه الشكر لرؤساء البلديات على جهودهم في استضافة العائلات النازحة وتأمين مراكز الإيواء، ما يعكس روح التضامن الوطني. وعرض الرؤساء التحديات الراهنة، أبرزها آليات دعم ، تأمين المواد الأساسية، والضغوط على خدمات النفايات والصرف الصحي، إضافة إلى وضع خطط طوارئ في حال انقطاع الطرقات.



بدوره، نقل طليس توجيهات حول تعزيز اللحمة الوطنية، مشيداً بقيم أبناء شرق صيدا في احتضان النازحين. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتقديم إحصاءات دقيقة عن أعداد النازحين في البلدات لتسهيل متابعة أوضاعهم. وفي السياق ذاته، جرى اتصال تنسيقي مع رئيس مجلس الجنوب هاشم للاتفاق على آلية لإيصال المساعدات للعائلات النازحة.





