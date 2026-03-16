لبنان

تحرك "أمل" البلدي في شرق صيدا: تنسيق ميداني لاحتواء أزمة النازحين

Lebanon 24
16-03-2026 | 12:16
تحرك أمل البلدي في شرق صيدا: تنسيق ميداني لاحتواء أزمة النازحين
تحرك أمل البلدي في شرق صيدا: تنسيق ميداني لاحتواء أزمة النازحين photos 0
زار وفد من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، برئاسة بسام طليس ومشاركة مسؤول البلديات في إقليم الجنوب الدكتور عدنان جزيني، رئيس القسم حسين عبدو، رئيس اتحاد بلديات الشقيف–النبطية خالد بدر الدين، ورئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، بلديات شرق صيدا في مركز بلدية القرية، بحضور رؤساء بلديات: القرية، درب السيم، عين الدلب، مجدليون، طنبوريت، العدوسية، والبرامية.

استُهل الاجتماع بتوجيه الشكر لرؤساء البلديات على جهودهم في استضافة العائلات النازحة وتأمين مراكز الإيواء، ما يعكس روح التضامن الوطني. وعرض الرؤساء التحديات الراهنة، أبرزها آليات دعم النازحين، تأمين المواد الأساسية، والضغوط على خدمات النفايات والصرف الصحي، إضافة إلى وضع خطط طوارئ في حال انقطاع الطرقات.

بدوره، نقل طليس توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تعزيز اللحمة الوطنية، مشيداً بقيم أبناء شرق صيدا في احتضان النازحين. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتقديم إحصاءات دقيقة عن أعداد النازحين في البلدات لتسهيل متابعة أوضاعهم. وفي السياق ذاته، جرى اتصال تنسيقي مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للاتفاق على آلية لإيصال المساعدات للعائلات النازحة.

مواضيع ذات صلة
اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: جهود موحدة مع محافظة الجنوب لاحتواء أزمة النزوح
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بخعون - الضنية تشكل خلية أزمة لمتابعة شؤون النازحين وتنسيق المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"حملة إعادة النازحين السوريين": ضبط الحدود يكون بلجنة تنسيق لا بحشود عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24

