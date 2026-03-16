انذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

حارة حريك



الليلكي

الحدث



تحويطة الغدير

".



أضاف: "يواصل الجيش الاسرائيلي العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".

