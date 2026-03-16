في البداوي.. طلقة نارية تُنهي حياة شابة

عُثر على الشابة "ن.ع" في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وذلك داخل منزلها بأحد المباني في منطقة البداوي – المدينة الصناعية.

وعلى الأثر، حضرت فرق اللبناني والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات بعد الكشف عليها.

بدورها، فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة، وتقول المصادر إن هناك فرضية تفيد بأن إطلاق النار حصل عن طريق الخطأ أثناء لهو الشابة بمُسدّس حربي.