تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما حقيقة طرد سيدة نازحة في مغدوشة؟ تفاصيل تكشف

Lebanon 24
16-03-2026 | 14:09
A-
A+
ما حقيقة طرد سيدة نازحة في مغدوشة؟ تفاصيل تكشف
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُفيد بأنّ بلدية مغدوشة طلبت من إحدى السيدات النازحات ضمن إحدى المدارس، مغادرة المكان فوراً بعد ورود نبأ استشهاد نجلها خلال المعارك بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيلي.
 
 
معلومات "لبنان24" تنفي ما تم تناقله، مؤكدة أنه لا علاقة للبلدية بمسألة مغادرة السيدة مكان المدرسة لا من قريب ولا من بعيد، وما حصل هو أن نازحين كانوا مع السيدة طلبوا منها المغادرة خوفاً من أي استهداف قد يطال المكان، فحصل الأمرُ بناء على قرار من السيدة وليس بناء لطلب من البلدية كما أشيع.


وفي هذا الإطار، أصدرت بلدية مغدوشة بياناً أهابت فيه بالمواطنين ووسائل الإعلام توخّي الدقة والحذر في تداول الأخبار المتعلقة بالبلدة، مؤكدة أن أي خبر أو معلومات يتم نشرها أو تداولها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي ولا تكون صادرة بشكل رسمي عن بلدية مغدوشة، تُعدّ عارية تماماً من الصحة ولا تمتّ إلى البلدية بصلة.


وتشدّد البلدية على أن المصدر الوحيد والموثوق لأي معلومات أو مستجدات تتعلق ببلدة مغدوشة هو البيانات الصادرة عنها مباشرة عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الإعلامية التابعة لها.

Advertisement
مواقع التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24