|
لبنان
ما حقيقة طرد سيدة نازحة في مغدوشة؟ تفاصيل تكشف
Lebanon 24
16-03-2026
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت أنباء عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
تُفيد بأنّ بلدية
مغدوشة
طلبت من إحدى السيدات النازحات ضمن إحدى المدارس، مغادرة المكان فوراً بعد ورود نبأ استشهاد نجلها خلال المعارك بين "
حزب الله
" والعدوّ
الإسرائيلي
.
معلومات
"
لبنان24
"
تنفي ما تم تناقله، مؤكدة أنه لا علاقة للبلدية بمسألة مغادرة السيدة مكان المدرسة لا من قريب ولا من بعيد، وما حصل هو أن نازحين كانوا مع السيدة طلبوا منها المغادرة خوفاً من أي استهداف قد يطال المكان، فحصل الأمرُ بناء على قرار من السيدة وليس بناء لطلب من البلدية كما أشيع.
وفي هذا الإطار، أصدرت بلدية مغدوشة بياناً أهابت فيه بالمواطنين ووسائل الإعلام توخّي الدقة والحذر في تداول الأخبار المتعلقة بالبلدة، مؤكدة أن أي خبر أو معلومات يتم نشرها أو تداولها عبر
وسائل الإعلام
أو مواقع التواصل الاجتماعي ولا تكون صادرة بشكل رسمي عن بلدية مغدوشة، تُعدّ عارية تماماً من الصحة ولا تمتّ إلى البلدية بصلة.
وتشدّد البلدية على أن المصدر الوحيد والموثوق لأي معلومات أو مستجدات تتعلق ببلدة مغدوشة هو البيانات الصادرة عنها مباشرة عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الإعلامية التابعة لها.
