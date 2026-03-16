تأجيل رحلات دبي.. طيران الشرق الأوسط تعلن عن تعديلات طارئة

أعلنت شركة " – الخطوط الجوية " في بيان، عن تأجيل الرحلة العارضة المقررة ليوم غد الثلاثاء في 17 آذار، والتي تحمل الرقم ME1428/1429 من دبي وإليها، وذلك إلى موعد يحدد لاحقاً، مرجعةً السبب إلى الأوضاع المستجدة في ولأسباب خارجة عن إرادتها.



ودعت الشركة المسافرين للحصول على مزيد من المعلومات إلى مراجعة التابع لها (MEA Call Center) عبر الأرقام الآتية:



- الخط الأرضي: 01-629999

- الخطان الساخنان (مجاني من أي هاتف أرضي أو خلوي): 1320 / 1330

- الخطوط الخلوية: 81/477905 - 81/477906 - 81/477907 - 81/477908





