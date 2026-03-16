خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن

قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إن " " اعتاد الاعتماد على غرف عمليات متنقلة لإدارة المعارك المستمرة في ، وذلك انطلاقاً من خطة سابقة وُضعت على زمن لـ"حزب الله" الشهيد وتنص على أن كل وحدة عسكرية تقوم بهجماتها ومناوراتها الحربية الميدانية بناء لواقع الأرض لديها، فيما هي التي تقرر المناسب استناداً لما يجري.



وعليه، تكشف المصادر أن الخطط الميدانية المتحركة تتيحُ لـ"حزب الله" إطالة أمد المعارك والصمود أكثر، خصوصاً أن شبكة الأنفاق الكثيفة المستخدمة تساعد العناصر على التحرك بين نطاق وآخر.