لبنان

رئيس الأركان الاسرائيلي: قوات قيادة المنطقة الشمالية قضت على أكثر من 400 من عناصر حزب الله

Lebanon 24
16-03-2026 | 14:46
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "زار رئيس الأركان الجنرال ايال زامير اليوم قيادة المنطقة الشمالية وتفقد القوات في الميدان وأجرى تقدير موقف وصادق على الخطط للاستمرار في المعركة".

أضاف: "رئيس الأركان: الارتداد الناتج عن الضربة التي يتعرض لها النظام الراديكالي في إيران وإضعافه يمكن الشعور به أيضًا في المعركة ضد حزب الله

 قوات قيادة المنطقة الشمالية قضت على أكثر من 400 من عناصر حزب الله لغاية الآن.

نستعد للمرحلة القادمة وندعم قيادة المنطقة الشمالية بالمزيد من القوات لتوسيع العملية العسكرية ولتعميق الضربة الملحقة بحزب الله ولإبعاد التهديد عن بلداتنا الشمالية.

أي ضربة تلحق بقدرات إعادة بناء القدرات العسكرية لإيران وللحرس الثوري تؤثر سلبًا أيضًا على قدرات التسليح والتمويل لحزب الله.

خلال الأسبوعين الماضيين بادرنا بتنفيذ عملية برية مركزة في جنوب لبنان بغية إبعاد التهديد عن حدودنا وضمان الأمن والسلامة طويلي المدى لسكان بلداتنا الشمالية.

 يخوض حزب الله الآن حرب بقاء على وجوده ذاته ويدفع ثمنًا باهظًا على دخوله إلى المعركة – وستتزايد الضغوطات الممارَسة عليه أكثر فأكثر.

الآن يجب علينا التركيز على ازالة التهديدات وتعزيز الدفاع عن بلداتنا، وفي مرحلة قادمة علينا أن نضخم الضربة الموجهة إلى حزب الله". 
















