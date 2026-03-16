تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذا ما كُشف عن مصير "حزب الله".. ورقة بحثية تنشر

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-03-2026 | 15:41
A-
A+

هذا ما كُشف عن مصير حزب الله.. ورقة بحثية تنشر
هذا ما كُشف عن مصير حزب الله.. ورقة بحثية تنشر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب "ict" دراسة بحثية جديدة عن "حزب الله"، مُتحدثاً عن "الحرب المستقبلية" غير تلك القائمة حالياً.

في تقرير له ترجمهُ "لبنان24"، يقول المعهد إنّ هذه الورقة تُجادل بأنَّ قرار حزب الله بالانضمام إلى حرب 2026 المتجددة مع إسرائيل ليس مجرد التزامٍ بـ"انضباط المحور"، ولا امتداداً تلقائياً لدوره التقليدي في المقاومة، بل هو نتاجٌ لضيق الممر الاستراتيجي الذي تشكل بفعل ثلاثة عوامل: المواجهة الإيرانية مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتطور الهوية التنظيمية لحزب الله، والتغيرات التي طرأت على السياق السياسي اللبناني.

ويقول التقرير إن هذه الورقة تُبيّن أنّ حزب الله دخل هذه الجولة من الحرب من موقعٍ أضعف وأكثر تنازعاً مقارنةً بالصراعات السابقة، وأن الحرب من المرجح أن تُسرّع من تحوّله من "جيش إيران" إلى فاعلٍ متمردٍ أكثر ضعفاً وتمركزاً على نطاقٍ محلي.
وتقول الدراسة إن قرار "حزب الله" بالانتقال إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل عام 2026 لم ينبع تلقائياً من شعار "المقاومة" الذي يحملهُ، بل من تضافر ضغوطٍ ضيّقت هامش مناورته إلى درجةٍ بات فيها التصعيد شبه حتمي.

وتتمحور هذه الضغوط حول 3 عوامل مترابطة: الاحتياجات الاستراتيجية لإيران بعد اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وأزمة الهوية الداخلية لحزب الله بين كونه "درع لبنان" وحامياً شيعياً متشدداً، وسوء فهم عميق لكيفية رد فعل إسرائيل والولايات المتحدة بعد صدمة 7 تشرين الأول 2023.

وفي ورقة بحثية سابقة حول نموذج حزب الله المستقبلي حتى عام 2030، طُرحت فكرة أن حزب الله، من وجهة نظر طهران، لطالما شكّل خط الدفاع الأمامي ضد إسرائيل - وبديلاً غير نووي للردع الإيراني الذي لا يزال غير مؤكد، وركيزة أساسية من "محور المقاومة".

وهنا، ترى الدراسة أنه "طالما أنّ إيران تفتقر إلى قدرة نووية عسكرية فعّالة، فإنها تحتاج إلى حزب الله كخط دفاع أمامي في لبنان؛ وبمجرد حصولها على هذه القدرة، قد تتضاءل حاجتها للاستثمار في القوة العسكرية لحزب الله".

وبحسب التقرير، فقد أمضت قيادة "حزب الله" شهوراً في إعادة التسلح بهدوء - بالاعتماد على ميزانية شهرية تُقدّر بنحو 50 مليون دولار، وتجديد الصواريخ والطائرات المسيّرة من خلال التمويل الإيراني والإنتاج المحلي - تحديداً لأنها قيّمت مواجهة جديدة مع إسرائيل على أنها حتمية وربما وجودية. ومع ذلك، حاول "حزب الله" في البداية البقاء من دون عتبة الحرب الشاملة.

ويقول التقرير إنّ "عناصر داخل حزب الله فوجئت بسرعة ونطاق قرار التصعيد في آذار 2026، ومع ذلك أعادَ الحزب نشر قوات الرضوان النخبوية جنوباً فيما أعاد بناء مخزوناتها تحديداً من أجل معركة حتى آخر نفس، ما يعني أن حزب الله لم ينخرط في الحرب عن طريق الصدفة".

ويلفت التقرير إلى أنّ "حزب الله تضاءل بشكلٍ كبير لكنه لا يزالُ خطيراً، إذ تقلصت قدرته على بسط نفوذه في المنطقة، لكن قدرته على مُضايقة إسرائيل وزعزعة استقرار لبنان لا تزال قائمة"، وتابع: "لقد كان للسباق التكنولوجي أثره المتبادل، فقد نجح حزب الله في تجديد جزء من ترسانته الصاروخية والطائرات المسيّرة من خلال الإنتاج المحلي والدعم الإيراني المستمر، ونشر صواريخ جديدة ومواد لوجستية في الجنوب قبل التصعيد الأخير. في الوقت نفسه، جعله التركيز الشديد على القدرات المتطورة والشبكية أكثر عرضة لحملات الاختراق الإلكتروني والاستخبارات الإلكترونية والضربات الدقيقة الإسرائيلية التي تهدف إلى إضعاف اتصالاته وقيادته".

ويرى التقرير أن "الصراع الحالي يكشف أن قيمة حزب الله الرادعة كتهديد وجودي لإسرائيل قد تضاءلت، بينما ازداد دوره كعدو متمرد مستمر لإسرائيل لكن يمكن احتواؤه"، وتابع:  "إن صعوبات التجنيد في زمن الحرب، واستمرار نزوح المجتمعات الشيعية، والمنافسة المُحتملة من جهات فاعلة شيعية وعابرة للطوائف، كلها علامات على أن حزب الله قد انتقل من كونه قوة مهيمنة لا جدال فيها على مجتمعه إلى موقف أكثر تشرذماً وتنازعاً عليه".

ويقول التقرير إن "المفارقة هي أنَّ "حزب الله يخوض حرب 2026 في الوقت الذي يحاول فيه لبنان، على الأقل نظرياً، تصور نظام أمني ما بعد حزب الله"، وتابع: "هذا لا يعني أن التنظيم سيختفي، بل يعني أن الأسس السياسية والمعيارية لوضعه الاستثنائي تتآكل تدريجياً حتى في الوقت الذي يُهدر فيه دماءً وموارد للدفاع عن هذا الوضع ضد إسرائيل ودعماً لإيران".

ويقول التقرير إنه "ينبغي على إسرائيل أن تُوازن ضغطها العسكري للحفاظ على تقويض قدرات حزب الله بعيدة المدى وقدرات القيادة والسيطرة، مع تجنب شنّ ضربات واسعة النطاق على مؤسسات الدولة الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يُضعف مساعي حكومة نواف سلام الناشئة لاحتكار الحرب والسلام"، مُعتبراً أنَّ "استهداف البنية التحتية للجيش اللبناني أو الحكومة المركزية من شأنه أن يُضعف الجهة التي تحظر الآن رسمياً أنشطة حزب الله العسكرية وتُنفذ خطة نزع سلاح تدريجية شمال الليطاني".

وتابع: "ينبغي ربط أي وقف لإطلاق النار في نهاية المطاف بمعايير محددة لنشر الجيش اللبناني، وإعادة انتشار حزب الله على مراحل، ومراقبة الحدود، بدعم من ولاية موسعة لقوات اليونيفيل ومشاركة أوروبية، بدلاً من الاعتماد فقط على تفاهمات غير رسمية مع حزب الله".

واستكمل: "ينبغي أن تفترض الخطط الإسرائيلية مستقبلاً تقل فيه قدرة حزب الله على شنّ حرب صاروخية تقليدية واسعة النطاق، ولكنه يصبح أكثر ميلاً إلى الغارات عبر الحدود، والتخطيط للعمليات في الخارج، وتفعيل جماعات صغيرة تابعة له على طول الحدود. ويتطلب هذا تعزيز الدفاع المدني، ومكافحة الإرهاب، والتنسيق الاستخباراتي، بدلاً من افتراض أن إضعاف ترسانة حزب الله الحالية ينهي التهديد".

وختم: "إن إضعاف القدرات المسلحة لحزب الله دون تعزيز المؤسسات اللبنانية لن يؤدي إلا إلى فتح المجال أمام جهة مسلحة أخرى غير حكومية لملء الفراغ. لذا، ينبغي للسياسة الغربية أن تتعامل مع مساعي نزع السلاح الحالية باعتبارها بداية لجهود بناء الدولة والحكم الرشيد على مدى عقد من الزمن، لا كإجراء مؤقت لإدارة الأزمات".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

المستقبل

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:51 | 2026-03-16
Lebanon24
17:45 | 2026-03-16
Lebanon24
17:33 | 2026-03-16
Lebanon24
17:03 | 2026-03-16
Lebanon24
17:00 | 2026-03-16
Lebanon24
16:28 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24