ريما كرامي تتفقد أوضاع مدارس الإيواء في بيروت

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اوضاع مدارس الإيواء في ، وزارت لهذه الغاية ثانوية راس بيروت الرسمية وكانت في استقبالها مديرة الثانوية السيدة لينا ، والطاقم الإداري والمعلوماتي والمسؤول عن تنظيم الإيواء .ثم زارت متوسطة جابر الأحمد الصباح الرسمية في بيروت وكانت في استقبالها مديرة المتوسطة السيدة رين غيث .وتحدثت في المركزين إلى وطمأنتهم إلى السهر على تأمين ظروف افضل للإيواء ، وتوفير التعليم من بعد عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز الذي يسمح بتسجيل حضور التلامذة المشاركين في كل حصة دراسية من بعد ، وكذلك المتعاقدين في الدوامين .واكدت ان" المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية التي تحولت إلى مراكز إيواء ، وتم وضعها بتصرف هيئة إدارة في رئاسة الحكومة ، تتولى شؤون الإيواء فيها " ، وأشارت إلى ان "المتعلمين الموجودين فيها تتم متابعتهم من جانب أساتذتهم وإدارات مدارسهم ، ليصار في مرحلة لاحقة إلى توفير شروط التعليم من بعد لهم على غرار رفاقهم المنتشرين في المنازل والمراكز الأخرى" .واستمعت الوزيرة من مديرتي المدرستين إلى حاجاتهم ومتطلباتهم لكي تتم ادارة المراكز بصورة ناجحة وانسانية في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية.