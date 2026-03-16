Najib Mikati
Advertisement

ريما كرامي تتفقد أوضاع مدارس الإيواء في بيروت

16-03-2026 | 15:47
ريما كرامي تتفقد أوضاع مدارس الإيواء في بيروت
ريما كرامي تتفقد أوضاع مدارس الإيواء في بيروت photos 0
تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اوضاع مدارس الإيواء في بيروت ، وزارت لهذه الغاية ثانوية راس بيروت الرسمية وكانت في استقبالها مديرة الثانوية السيدة لينا النقاش ، والطاقم الإداري والمعلوماتي والمسؤول عن تنظيم الإيواء . 

ثم زارت متوسطة جابر الأحمد الصباح الرسمية في بيروت وكانت في استقبالها مديرة المتوسطة السيدة رين غيث . 

وتحدثت الوزيرة في المركزين إلى النازحين وطمأنتهم إلى السهر على تأمين ظروف افضل للإيواء ، وتوفير التعليم من بعد عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز الذي يسمح بتسجيل حضور التلامذة المشاركين في كل حصة دراسية من بعد ، وكذلك المتعاقدين في الدوامين . 

واكدت ان" المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية التي تحولت إلى مراكز إيواء ، وتم وضعها بتصرف هيئة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة ، تتولى شؤون الإيواء فيها وزارة الشؤون الاجتماعية" ، وأشارت إلى ان "المتعلمين الموجودين فيها تتم متابعتهم من جانب أساتذتهم وإدارات مدارسهم ، ليصار في مرحلة لاحقة إلى توفير شروط التعليم من بعد لهم على غرار رفاقهم المنتشرين في المنازل والمراكز الأخرى" . 

واستمعت الوزيرة من مديرتي المدرستين إلى حاجاتهم ومتطلباتهم لكي تتم ادارة المراكز بصورة ناجحة وانسانية في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية.
 
Advertisement
