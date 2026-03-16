Najib Mikati
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ما هو أبرز سلاح يستخدمه "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يُجيب

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-03-2026 | 16:27
ما هو أبرز سلاح يستخدمه حزب الله؟ تقريرٌ إسرائيلي يُجيب
ما هو أبرز سلاح يستخدمه حزب الله؟ تقريرٌ إسرائيلي يُجيب photos 0
نشرَ معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً رصد فيه عمليات نفذها "حزب الله" يوم أمس الأحد، مُتحدثاً عن رصد 34 موجة هجومية تم تنفيذها من لبنان ضدّ إسرائيل.
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ "الحزب" استخدم الصواريخ والقذائف في 27 موجة هجومية، بينما استُخدمت الطائرات المسيّرة في 7 موجات هجومية، وأضاف: "تشير هذه الأرقام إلى عدد الموجات الهجومية التي تم رصدها، وليس إلى إجمالي عدد الذخائر التي أُطلقت. كذلك، وُجّهت معظم الهجمات نحو المناطق الحدودية والجليل، بما يتوافق مع النمط الذي لوحظ في الأيام الأخيرة.


وتابع: "يبدو أيضاً أن ثلاثاً من الهجمات التي نُفّذت خلال ذلك اليوم استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتعلقة بالهجمات داخل لبنان تستند فقط إلى إعلان حزب الله مسؤوليته عنها، ولم يتم رصد أي مؤشرات مستقلة إضافية".


ويقول التقرير إنه "منذ انضمام حزب الله إلى القتال في 2 آذار، تمَّ رصد 485 موجة هجومية ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الصواريخ لا تزال الوسيلة الرئيسية للهجوم بيد حزب الله، حيثُ نفّذ 346 موجة هجومية، إلى جانب 139 موجة هجومية باستخدام طائرات مسيّرة، و13 هجوماً بصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى هجوم واحد بعبوة ناسفة".


وأكمل: "بعد ذروة النشاط في 14 آذار بـ 56 موجة هجومية، سُجّل انخفاض طفيف في 15 آذار (34 موجة). ومع ذلك، يبقى مستوى النشاط الإجمالي مُرتفعاً نسبياً، ويستمر في تسجيل عشرات الموجات الهجومية يومياً، مما يدل على أن حزب الله يحافظ على وتيرة عملياتية هجومية مستدامة، يجمع فيها بين إطلاق الصواريخ واستخدام الطائرات المسيّرة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ما علاقة العراق بنزع سلاح "حزب الله"؟ تقريرٌ يشرح
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو "المقترح البريطاني" الذي يُمكن تطبيقه لنزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24

