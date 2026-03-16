ما هو أبرز سلاح يستخدمه "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يُجيب

نشرَ معهد "ألما" للدراسات الأمنية تقريراً جديداً رصد فيه عمليات نفذها " " يوم أمس الأحد، مُتحدثاً عن رصد 34 موجة هجومية تم تنفيذها من ضدّ .



التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إنَّ "الحزب" استخدم الصواريخ والقذائف في 27 موجة هجومية، بينما استُخدمت الطائرات المسيّرة في 7 موجات هجومية، وأضاف: "تشير هذه الأرقام إلى عدد الموجات الهجومية التي تم رصدها، وليس إلى إجمالي عدد الذخائر التي أُطلقت. كذلك، وُجّهت معظم الهجمات نحو المناطق الحدودية والجليل، بما يتوافق مع النمط الذي لوحظ في الأيام الأخيرة.





وتابع: "يبدو أيضاً أن ثلاثاً من الهجمات التي نُفّذت خلال ذلك اليوم استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في . وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتعلقة بالهجمات داخل لبنان تستند فقط إلى إعلان حزب الله مسؤوليته عنها، ولم يتم رصد أي مؤشرات مستقلة إضافية".





ويقول التقرير إنه "منذ انضمام حزب الله إلى القتال في 2 آذار، تمَّ رصد 485 موجة هجومية ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الصواريخ لا تزال الوسيلة الرئيسية للهجوم بيد حزب الله، حيثُ نفّذ 346 موجة هجومية، إلى جانب 139 موجة هجومية باستخدام طائرات مسيّرة، و13 هجوماً بصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى هجوم واحد بعبوة ناسفة".





وأكمل: "بعد ذروة النشاط في 14 آذار بـ 56 موجة هجومية، سُجّل انخفاض طفيف في 15 آذار (34 موجة). ومع ذلك، يبقى مستوى النشاط الإجمالي مُرتفعاً نسبياً، ويستمر في تسجيل عشرات الموجات الهجومية يومياً، مما يدل على أن حزب الله يحافظ على وتيرة عملياتية هجومية مستدامة، يجمع فيها بين إطلاق الصواريخ واستخدام الطائرات المسيّرة".