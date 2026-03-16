بالفيديو.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط خلية تابعة لـحزب الله!

بيان (12) من وزارة الداخلية



وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم)



— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 16, 2026

وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية ، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.وأوضحت الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) – طائرات – أعلام وصور خاصة بمنظمات- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب).وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات.وأكدت وزارة الداخلية أن أمن وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.