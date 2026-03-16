تحذير من رسالة قد تصلكم.. "تسرق دولارات النازحين"

عُلم أنَّ جهات عديدة ناشطة في مجال مساعدة ، واجهت عمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص حاولوا سرقة أموال منهم تحت ذريعة مفادها أنهم قاموا بتحويل مبالغ مالية للنازحين تفوقُ التي يريدون إرسالها.



وفي التفاصيل، فإنَّ أشخاصاً يستخدمون أرقاماً مجهولة يتواصلون مع جهات تؤمن مبالغ مالية للنازحين، ومن خلال هذا التواصل يُرسلون رسالة تحويل مزعومة تفيد بأنهم حولوا مبالغ مالية للنازحين.



من خلال هذه الرسالة، يُطالب المحتالون جهات المساعدة بإعادة أموالٍ إليهم تحت ذريعة أنهم أرسلوا مبالغ أعلى من التي يريدون التبرع فيها. فعلى سبيل المثال، تتضمن رسالة التحويل إشارة تفيد بأنه تم تحويل مبلغ 100 دولار، فيقوم المحتال هنا بالتواصل مع الشخص المعني بشؤون النازحين ويبلغه بأنه يريدُ استرداد 80 دولاراً لأنه شاء التبرع بـ20 دولار فقط.



وللإشارة، فإنَّ الجهات المعنية بشؤون النازحين والتي واجهت هذه الإشكالية اكتشفت أنه لا تحويلات جديدة إليها كما يزعم المُحتالون وتحديداً من الأرقام التي يتحدثون منها،