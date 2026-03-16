الرئيس الإسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله".. وهكذا علق على مبادرة ماكرون

دعا الرئيس إسحق هرتسوغ، الإثنين، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الدول الأوروبية إلى "دعم أي جهد يهدف للقضاء على اللبناني الموالي لإيران".



وقال هرتسوغ مُتحدثاً عن الحرب المشتركة مع ضد : "نحن عند منعطف تاريخي".



واعتبر الرئيس الإسرائيلي أن "على أوروبا أن تدعم أي جهد، أي جهد يهدف الى على حزب الله الآن"، مضيفاً أنَّ على أن "يفهموا أنه، لإحراز تقدم، ينبغي على المرء أحيانا أن يكسب حربا".



وتابع: "بعد حروب لا نهاية لها لأكثر من جيل، وإراقة دماء وإرهاب، تعطيل ووقف السبب العميق لكل ذلك، والذي يأتي من طهران، وسيتم تحويل مسار المنطقة بكاملها".



وشدد هرتسوغ على أن زوال "التهديد " "يقع في صميم مصالح الأمن القومي "، متهما إيران بأنها "السبب الجذري لهجمات حماس في 7 تشرين الأول 2023، والسبب الجذري للإرهاب في أوروبا".



ورحب هرتسوغ بالعرض الفرنسي لتسهيل محادثات مباشرة بين وإسرائيل، وقال رداً على سؤال حول مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أعتقد أن هذا تطور إيجابي للغاية. أعتقد أن من المهم جدا إجراء محادثات... هذه المحادثات مهمة للغاية لأن الوقت قد حان لنتمكن من المضي قدما مع لبنان".



يُشار إلى ان ماكرون دعا ، السبت، إلى إجراء "محادثات مباشرة" مع السلطات تشمل "جميع مكونات" لبنان، وقال إنه مُستعد "لتسهيلها" من خلال استضافتها في باريس.

