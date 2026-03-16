تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس الإسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله".. وهكذا علق على مبادرة ماكرون

Lebanon 24
16-03-2026 | 17:33
A-
A+
الرئيس الإسرائيلي يتحدّث عن حزب الله.. وهكذا علق على مبادرة ماكرون
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الإثنين، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الدول الأوروبية إلى "دعم أي جهد يهدف للقضاء على حزب الله اللبناني الموالي لإيران".

وقال هرتسوغ مُتحدثاً عن الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران: "نحن عند منعطف تاريخي".

واعتبر الرئيس الإسرائيلي أن "على أوروبا أن تدعم أي جهد، أي جهد يهدف الى القضاء على حزب الله الآن"، مضيفاً أنَّ على الأوروبيين أن "يفهموا أنه، لإحراز تقدم، ينبغي على المرء أحيانا أن يكسب حربا".

وتابع: "بعد حروب لا نهاية لها لأكثر من جيل، وإراقة دماء وإرهاب، تعطيل ووقف السبب العميق لكل ذلك، والذي يأتي من طهران، وسيتم تحويل مسار المنطقة بكاملها".

وشدد هرتسوغ على أن زوال "التهديد الإيراني" "يقع في صميم مصالح الأمن القومي الأوروبي"، متهما إيران بأنها "السبب الجذري لهجمات حماس في 7 تشرين الأول 2023، والسبب الجذري للإرهاب في أوروبا".

ورحب هرتسوغ بالعرض الفرنسي لتسهيل محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وقال رداً على سؤال حول مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أعتقد أن هذا تطور إيجابي للغاية. أعتقد أن من المهم جدا إجراء محادثات... هذه المحادثات مهمة للغاية لأن الوقت قد حان لنتمكن من المضي قدما مع لبنان".

يُشار إلى ان ماكرون دعا إسرائيل، السبت، إلى إجراء "محادثات مباشرة" مع السلطات اللبنانية تشمل "جميع مكونات" لبنان، وقال إنه مُستعد "لتسهيلها" من خلال استضافتها في باريس.
Advertisement
لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

الأوروبيين

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:51 | 2026-03-16
Lebanon24
17:45 | 2026-03-16
Lebanon24
17:03 | 2026-03-16
Lebanon24
17:00 | 2026-03-16
Lebanon24
16:28 | 2026-03-16
Lebanon24
16:27 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24