لبنان
الرئيس الإسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله".. وهكذا علق على مبادرة ماكرون
Lebanon 24
دعا الرئيس
الإسرائيلي
إسحق هرتسوغ، الإثنين، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الدول الأوروبية إلى "دعم أي جهد يهدف للقضاء على
حزب الله
اللبناني الموالي لإيران".
وقال هرتسوغ مُتحدثاً عن الحرب المشتركة مع
الولايات المتحدة
ضد
إيران
: "نحن عند منعطف تاريخي".
واعتبر الرئيس الإسرائيلي أن "على أوروبا أن تدعم أي جهد، أي جهد يهدف الى
القضاء
على حزب الله الآن"، مضيفاً أنَّ على
الأوروبيين
أن "يفهموا أنه، لإحراز تقدم، ينبغي على المرء أحيانا أن يكسب حربا".
وتابع: "بعد حروب لا نهاية لها لأكثر من جيل، وإراقة دماء وإرهاب، تعطيل ووقف السبب العميق لكل ذلك، والذي يأتي من طهران، وسيتم تحويل مسار المنطقة بكاملها".
وشدد هرتسوغ على أن زوال "التهديد
الإيراني
" "يقع في صميم مصالح الأمن القومي
الأوروبي
"، متهما إيران بأنها "السبب الجذري لهجمات حماس في 7 تشرين الأول 2023، والسبب الجذري للإرهاب في أوروبا".
ورحب هرتسوغ بالعرض الفرنسي لتسهيل محادثات مباشرة بين
لبنان
وإسرائيل، وقال رداً على سؤال حول مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أعتقد أن هذا تطور إيجابي للغاية. أعتقد أن من المهم جدا إجراء محادثات... هذه المحادثات مهمة للغاية لأن الوقت قد حان لنتمكن من المضي قدما مع لبنان".
يُشار إلى ان ماكرون دعا
إسرائيل
، السبت، إلى إجراء "محادثات مباشرة" مع السلطات
اللبنانية
تشمل "جميع مكونات" لبنان، وقال إنه مُستعد "لتسهيلها" من خلال استضافتها في باريس.
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
17/03/2026 03:00:08
17/03/2026 03:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة عون لوقف النار تحفّز المباحثات الداخلية والدولية وبري يناقشها مع"حزب الله"
Lebanon 24
مبادرة عون لوقف النار تحفّز المباحثات الداخلية والدولية وبري يناقشها مع"حزب الله"
17/03/2026 03:00:08
17/03/2026 03:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ وعليه وقف هجماته "فورا"
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ وعليه وقف هجماته "فورا"
17/03/2026 03:00:08
17/03/2026 03:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة من ماكرون إلى "حزب الله" وإسرائيل
Lebanon 24
دعوة من ماكرون إلى "حزب الله" وإسرائيل
17/03/2026 03:00:08
17/03/2026 03:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارتي مفرق معركة وشقرا.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
بعد غارتي مفرق معركة وشقرا.. بيانٌ من "الصحة"
17:51 | 2026-03-16
16/03/2026 05:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن هجمات "حزب الله".. إليكم ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
تقرير عن هجمات "حزب الله".. إليكم ما قيلَ في إسرائيل
17:45 | 2026-03-16
16/03/2026 05:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من رسالة قد تصلكم.. "تسرق دولارات النازحين"
Lebanon 24
تحذير من رسالة قد تصلكم.. "تسرق دولارات النازحين"
17:03 | 2026-03-16
16/03/2026 05:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
17:00 | 2026-03-16
16/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط خلية تابعة لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
بالفيديو.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط خلية تابعة لـ"حزب الله"!
16:28 | 2026-03-16
16/03/2026 04:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
16/03/2026 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
16/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
06:58 | 2026-03-16
16/03/2026 06:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله لماغي بوغصن: "مش ناسيتلك الكم كف اللي فقعتيهن لبنتي"
Lebanon 24
كارين رزق الله لماغي بوغصن: "مش ناسيتلك الكم كف اللي فقعتيهن لبنتي"
07:25 | 2026-03-16
16/03/2026 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تتحضر لحرب برية طويلة في لبنان
Lebanon 24
اسرائيل تتحضر لحرب برية طويلة في لبنان
12:00 | 2026-03-16
16/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
