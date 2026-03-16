تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توغل اسرائيلي تكتيكي و"عقدة الخيام" لقطع خطوط إمداد "حزب الله"

Lebanon 24
16-03-2026 | 23:48
A-
A+
توغل اسرائيلي تكتيكي وعقدة الخيام لقطع خطوط إمداد حزب الله
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": تصاعد في الأيام الأخيرة الحديث عن احتمال اجتياح بري إسرائيلي لجنوب لبنان، وفي هذا السياق، بدأت القوات الإسرائيلية توغلاً برياً محدوداً في بعض مناطق الجنوب،.
الخبير العسكري العميد المتقاعد بسام ياسين يرى أن المؤشرات الميدانية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى وجود تحشيد عسكري كبير على الحدود، يضم ست فرق عسكرية بينها فرقتان مدرعتان تعدان من أبرز التشكيلات القتالية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب قراءته، تتمركز هذه القوات في وضعيات هجومية ودفاعية في آن واحد، وهو ما قد يشكل تمهيداً لتكثيف العمليات البرية على أكثر من محور داخل الجنوب.
في المقابل، يعتقد ياسين أن "حزب الله" استعد منذ فترة طويلة لمثل هذا السيناريو، معتمداً على تكتيكات حرب العصابات بدلاً من الدفاع التقليدي الثابت على الأرض، ويقوم هذا النمط القتالي على المناورة والتراجع التكتيكي عند الحاجة، مع التركيز على استنزاف الخصم وإلحاق خسائر متواصلة بقواته. ووفق هذا المنطق، فإن دخول الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية لا يعني بالضرورة تحقيق نصر عسكري سريع.
لا يوافق جميع الخبراء على فرضية الاجتياح الشامل في المرحلة الراهنة. فالخبير العسكري العميد المتقاعد هشام جابر يميل إلى اعتبار ما يجري حالياً "توغلاً تكتيكياً أكثر منه مقدمة لاجتياح واسع".
ويشير جابر إلى أن "أحد أبرز هذه الأهداف يتمثل في السيطرة على مرتفعات أو نقاط استراتيجية قريبة من الحدود، تضاف إلى النقاط الخمس التي لا تزال إسرائيل تحتفظ بها.
لكنه يحذر في المقابل من أن أي احتلال جديد لنقاط استراتيجية قد يؤدي إلى تكريس واقع أمني جديد على الحدود الجنوبية، ما يجعل إخراج القوات الإسرائيلية لاحقاً أكثر تعقيداً.

وكتب عباس الصباغ في" النهار": ما أهمية الخيام الحدودية التي يركز الجيش الإسرائيلي على احتلالها منذ أسبوعين، بعد محاولات مشابهة خلال العدوان الأخير في تشرين الأول عام 2024؟
منذ بدء الحرب التي تسبب بها "حزب الله" على لبنان يحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة على الخيام الحدودية، لكن محاولاته لم تنجح بعد على الرغم من التفوق العسكري والتكنولوجي الهائل مقارنة بإمكانات الحزب المحاصرة عسكرياً وسياسياً.
يؤكد خبراء عسكريون أن تركيز إسرائيل على احتلال الخيام ينبع من أهميتها الاستراتيجية لكونها مرتفعاً مشرفاً على مستوطنات الجليل، ومثلث الجليل الأعلى والجولان.
فالتوغل البري مفتاحه السيطرة على الخيام لقطع خطوط إمداد "حزب الله" بين الجنوب والبقاع، وبحسب العميد المتقاعد بهاء حلال، فإن الخيام تُعد من أهم المناطق الجغرافية العسكرية في الجنوب، ولهذا يظهر التركيز الإسرائيلي عليها في أي تصعيد.
أما الأهمية العسكرية للبلدة فتبدأ من موقعها المشرف على مستوطنات في الجليل ومنها المطلة، ما يجعلها موقع مراقبة استراتيجياً للمدفعية والاستطلاع. أما عن السيناريو المرتقب، فيلفت حلال إلى أنه إذا ركز الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على الخيام فغالباً يكون الهدف إنشاء شريط أمني جديد يشبه ما كان قائماً قبل عام 2000 جنوباً،
وقد تصل حدوده المحتملة إلى سهل مرجعيون أو خط الليطاني، وتالياً ينقطع التواصل بين مناطق الجنوب ولا سيما بين القطاع الشرقي وسائر الجنوب، عدا عن تحويلها إلى قاعدة نارية كمنصة مدفعية أو مركز مراقبة للطائرات المسيرة. بدوره يؤكد العميد الركن المتقاعد هشام جابر أن أهمية الخيام الاستراتيجية كبيرة جداً لمكانها المشرف على الجليل والجولان، ومن الجهة الغربية سهل الخيام ومستوطنة المطلة. ويوضح أن "السيطرة على الخيام تعني ببساطة السيطرة على الطريق الواصل بين مرجعيون والبقاع الغربي وضمان عدم كشف المستوطنات للمقاومة، لكن إسرائيل حاولت احتلالها عام 2024 وفشلت بسبب تصدي المقاومة، واليوم يعاود الكرة"
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا تجمع جنود لجيش العدو الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخيّة
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والعدو في الخيام
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل اسرائيلي محدود في الجنوب وحشد لمعركة طويلة.. "حزب الله" في"معركة متعدّدة الطبقات"
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي توغّل في عدّة اتجاهات وبعمق بلدة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

على الطريق

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الغربي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-17
Lebanon24
00:27 | 2026-03-17
Lebanon24
00:01 | 2026-03-17
Lebanon24
23:56 | 2026-03-16
Lebanon24
23:53 | 2026-03-16
Lebanon24
23:44 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24