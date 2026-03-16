توغل اسرائيلي تكتيكي وعقدة الخيام لقطع خطوط إمداد حزب الله

كتب اسكندر خشاشو في" النهار": تصاعد في الأيام الأخيرة الحديث عن احتمال اجتياح إسرائيلي لجنوب ، وفي هذا السياق، بدأت القوات توغلاً برياً محدوداً في بعض مناطق الجنوب،.

الخبير العسكري العميد المتقاعد بسام ياسين يرى أن المؤشرات الميدانية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى وجود تحشيد عسكري كبير على الحدود، يضم ست فرق عسكرية بينها فرقتان مدرعتان تعدان من أبرز التشكيلات القتالية في الجيش . وبحسب قراءته، تتمركز هذه القوات في وضعيات هجومية ودفاعية في آن واحد، وهو ما قد يشكل تمهيداً لتكثيف العمليات البرية على أكثر من محور داخل الجنوب.

في المقابل، يعتقد ياسين أن " " استعد منذ فترة طويلة لمثل هذا السيناريو، معتمداً على تكتيكات حرب العصابات بدلاً من الدفاع التقليدي الثابت على الأرض، ويقوم هذا النمط القتالي على المناورة والتراجع التكتيكي عند الحاجة، مع التركيز على استنزاف الخصم وإلحاق خسائر متواصلة بقواته. ووفق هذا المنطق، فإن دخول الجيش الإسرائيلي الأراضي لا يعني بالضرورة تحقيق نصر عسكري سريع.

لا يوافق جميع الخبراء على فرضية الاجتياح الشامل في المرحلة الراهنة. فالخبير العسكري العميد المتقاعد هشام جابر يميل إلى اعتبار ما يجري حالياً "توغلاً تكتيكياً أكثر منه مقدمة لاجتياح واسع".

ويشير جابر إلى أن "أحد أبرز هذه الأهداف يتمثل في السيطرة على مرتفعات أو نقاط استراتيجية قريبة من الحدود، تضاف إلى النقاط الخمس التي لا تزال تحتفظ بها.

لكنه يحذر في المقابل من أن أي احتلال جديد لنقاط استراتيجية قد يؤدي إلى تكريس واقع أمني جديد على الحدود الجنوبية، ما يجعل إخراج القوات الإسرائيلية لاحقاً أكثر تعقيداً.



وكتب عباس الصباغ في" النهار": ما أهمية الخيام الحدودية التي يركز الجيش الإسرائيلي على احتلالها منذ أسبوعين، بعد محاولات مشابهة خلال العدوان الأخير في تشرين الأول عام 2024؟

منذ بدء الحرب التي تسبب بها "حزب الله" على لبنان يحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة على الخيام الحدودية، لكن محاولاته لم تنجح بعد على الرغم من التفوق العسكري والتكنولوجي الهائل مقارنة بإمكانات الحزب المحاصرة عسكرياً وسياسياً.

يؤكد خبراء عسكريون أن تركيز إسرائيل على احتلال الخيام ينبع من أهميتها الاستراتيجية لكونها مرتفعاً مشرفاً على مستوطنات الجليل، ومثلث الجليل الأعلى والجولان.

فالتوغل البري مفتاحه السيطرة على الخيام لقطع خطوط إمداد "حزب الله" بين الجنوب والبقاع، وبحسب العميد المتقاعد بهاء حلال، فإن الخيام تُعد من أهم المناطق الجغرافية العسكرية في الجنوب، ولهذا يظهر التركيز الإسرائيلي عليها في أي تصعيد.

أما الأهمية العسكرية للبلدة فتبدأ من موقعها المشرف على مستوطنات في الجليل ومنها المطلة، ما يجعلها موقع مراقبة استراتيجياً للمدفعية والاستطلاع. أما عن السيناريو المرتقب، فيلفت حلال إلى أنه إذا ركز الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على الخيام فغالباً يكون الهدف إنشاء شريط أمني جديد يشبه ما كان قائماً قبل عام 2000 جنوباً،

وقد تصل حدوده المحتملة إلى سهل مرجعيون أو خط الليطاني، وتالياً ينقطع التواصل بين مناطق الجنوب ولا سيما بين القطاع الشرقي وسائر الجنوب، عدا عن تحويلها إلى قاعدة نارية كمنصة مدفعية أو مركز مراقبة للطائرات المسيرة. بدوره يؤكد العميد الركن المتقاعد هشام جابر أن أهمية الخيام الاستراتيجية كبيرة جداً لمكانها المشرف على الجليل والجولان، ومن الجهة الغربية سهل الخيام ومستوطنة المطلة. ويوضح أن "السيطرة على الخيام تعني ببساطة السيطرة الواصل بين مرجعيون والبقاع وضمان عدم كشف المستوطنات للمقاومة، لكن إسرائيل حاولت احتلالها عام 2024 وفشلت بسبب تصدي المقاومة، واليوم يعاود "

