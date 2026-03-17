الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مبنى في بلدة عرب الجل في قضاء صيدا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلا الى إلى وتحديدًا في قرية عرب الجل في ،ـ مشيراً الى ان الجيش الاسرائيلي سيهاجم على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.وتوجه سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له قائلاً: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه الإرهابي فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر، مشدداً على ان البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر.