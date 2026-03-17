تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مسار اسرائيلي واضح لتوسيع نطاق العدوان البري ووزير الخارجية الفرنسي في بيروت الأسبوع المقبل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-03-2026 | 02:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُخيّم المناخ العدواني الاسرائيلي على لبنان والمنطقة في ظلّ غياب المبادرات التفاوضية والمؤشرات والمعطيات التي تشي بانطلاق المسار الدبلوماسي بشكلٍ جدي. 
في المقابل، فان لبنان الرسمي متمسك بمبادرة الحل التي طرحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، فيما تؤكد المعلومات ان لا جديد على صعيد حل إشكالية تركيبة الوفد التفاوضي، في ظل الرفض الشيعي الشراكة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل". وأكدت مصادر رسمية معنية عدم وجود أي إشارة حتى الآن حول تجاوب إسرائيل مع هذه المبادرة، وأوضحت أن "الاتصالات جارية على أكثر من خط خارجي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة النازحين إلى قراهم".
وكشفت المصادر"أن مسؤولاً أممياً مقيماً في لبنان زار إسرائيل قبل أيام وعاد بأجواء سلبية، تفيد بأن إسرائيل غير مستعدة لحوارات أو مفاوضات بقدر ما هي مستعدة لتوغلات داخل الأراضي اللبنانية واحتلال جزء واسع منها".
ديبلوماسيا، افادت المعلومات ان الرئيس الفرنسي  ايمانويل ماكرون قرّر إيفاد وزير خارجيته جان نويل بارو إلى بيروت الأسبوع المقبل، في ظل إصرار فرنسي على رعاية عملية التفاوض.
توازيا سجل حراك ديبلوماسي تجلى في زيارة السفيرين الأميركي ميشال عيسى والفرنسي هيرفيه ماغرو، لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وتركزت المحادثات على التطورات الراهنة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، وما يوازيها من جهود وحركات.
وافادت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء بين بري والسفير عيسى بأن "البحث تناول الوضع بصورة شاملة مع التركيز على آثار العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار وكارثة النزوح التي تسبب بها، والتشديد في أن على الضرورة القصوى لوقف هذا العدوان وإلزام إسرائيل بالتقيد بمندرجات اتفاق تشرين والقرار 1701".
ونقل زوار بري أنه أبلغ الجميع تمسّكه برفض أي حوار قبل وقف إطلاق النار، وأنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى العواصم الغربية، بأن مصلحة الجميع تكمن في العودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، واعتماد «الميكانيزم» كآلية لأي مفاوضات مُفترضة.
ميدانيا، تعكس المعطيات الميدانية والسياسية مساراً واضحاً لتوسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، ضمن مقاربة تقوم على الجمع بين التقدّم العسكري التدريجي والضغط السياسي. ويسعى العدو إلى فرض وقائع جديدة في المنطقة الحدودية، مستفيدا من التفوّق الناري والغطاء الجوي. في مقابل استمرار المواجهة مع مجموعات"حزب الله"على الارض، واستمرار قصف المستوطنات الشمالية، مع سعي واضح من الطرفين إلى تثبيت معادلات تصرف في المسار السياسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
عون الى اسبانيا ووزير الخارجية الفرنسي في بيروت الاسبوع المقبل
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24