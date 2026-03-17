مَنْ سيفاوض عن لبنان؟

يتخذ جزء من الكباش السياسي الدائر حالياً طابعاً مرتبطاً بسؤال أساسي يتردد في الأوساط السياسية: مَنْ سيفاوض في المرحلة المقبلة؟فمع تصاعد الضغوط والحديث عن ترتيبات محتملة تتعلق بالوضع في والمنطقة، يبرز جدل حول الجهة التي ستتولى التفاوض. فهل ستجري المحادثات عبر السلطة الرسمية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، باعتبارهما المرجعية الدستورية للدولة؟ أم أن المسار الواقعي سيتجه نحو التواصل مع" " ورئيس مجلس النواب ، بوصفهما طرفين أساسيين في المعادلة السياسية والأمنية؟هذا السؤال بات محوراً أساسياً في النقاشات السياسية الجارية.