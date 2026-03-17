أزمة طبية في الافق

لفت مصدر طبي إلى أن أزمة في المستلزمات الطبية تلوح في الأفق، وخصوصاً المستلزمات والأدوات النوعية المستخدمة في عمليات القلب وغيرها. وأشار المصدر إلى أن الحل يكون عبر تخفيف القيود وإنشاء لجنة مختصة من أجل تسهيل مرور هذه المستلزمات عبر مطار بيروت
، كون معظمها يأتي عبر الشحن الجوي أو على متن الطائرات.
وأضاف المصدر أن مخزون هذه المواد يتناقص بشكل كبير، ومن الضروري إعادة تكوين المخزون، بل ومضاعفة الكمية تحسباً للأوضاع الراهنة، وللمدة الزمنية التي قد تستغرقها الحرب بين حزب الله
وإسرائيل، وكذلك تحسباً لاحتمال إقفال المطار
. كل هذه الأسباب يجب أن تدفع المعنيين إلى تسهيل وتسريع عملية تخليص هذه الأدوات في مطار بيروت