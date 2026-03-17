غارتان إسرائيليتان تستهدفان قعقعية الجسر.. وسقوط 5 جرحى من الجيش

استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة قعقعية ما أدى إلى سقوط 5 جرحى من بينهم حالتان حرجتان، بحسب مندوبة " ".

وفي التفاصيل، استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية على متنها عسكري في الجيش، كما استهدفت غارة ثانية سيارة وسط البلدة بداخلها 4 عسكريين.

ولاحقا أعلنت قيادة الجيش إصابة ٥ عسكريين بجروح مختلفة اثنان منهم في حال خطرة، في منطقة قعقعية الجسر - نتيجة غارة إسرائيلية معادية أثناء تنقلهم بواسطة سيارة ودراجة نارية ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.