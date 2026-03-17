تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

كتل دافئة وغبار يرفعان الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع

Lebanon 24
17-03-2026 | 03:24
A-
A+
كتل دافئة وغبار يرفعان الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية في النهار و انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتكون مترافقة بطبقات من الغبار بخاصة في المناطق الجنوبية فتسوء الرؤية، وفي المساء ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم، فتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية يوم الأربعاء تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبيا مصدرها شمال مصر، ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار والتي تنحسر تدريجا بدءا من مساء يوم الاربعار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات ويستمر حتى نهاية الاسبوع

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبارفي الفترة المسائية.

الأربعاء:

غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية في النهار و انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتكون مترافقة بطبقات من الغبار بخاصة في المناطق الجنوبية فتسوء الرؤية، وفي المساء ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم، فتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد أحيانا.

الخميس:

غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، تبقى الرياح ناشطة ومحملة بطبقات من الغبار فتسوء الرؤية أحيانا وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الجمعة:

غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1700 متر.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ناشطة ، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 % .

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,45

-ساعة غروب الشمس: 17,48

 

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

شروق الشمس

طرابلس

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24