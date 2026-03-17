كتل دافئة وغبار يرفعان الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية في النهار و انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتكون مترافقة بطبقات من الغبار بخاصة في المناطق الجنوبية فتسوء الرؤية، وفي المساء ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم، فتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر يسيطر على للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية يوم الأربعاء تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبيا مصدرها شمال مصر، ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار والتي تنحسر تدريجا بدءا من مساء يوم الاربعار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات ويستمر حتى نهاية الاسبوع

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بين 13 و 22، في بين 11 و 20 درجة وفي بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في :

الثلثاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبارفي الفترة المسائية.

الأربعاء:

غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية في النهار و انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتكون مترافقة بطبقات من الغبار بخاصة في المناطق الجنوبية فتسوء الرؤية، وفي المساء ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم، فتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد أحيانا.

الخميس:

غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، تبقى الرياح ناشطة ومحملة بطبقات من الغبار فتسوء الرؤية أحيانا وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الجمعة:

غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1700 متر.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ناشطة ، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 % .

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة : 5,45

-ساعة غروب الشمس: 17,48