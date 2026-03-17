بعد حرارة ستصل إلى 24 درجة الطقس سينقلب.. منخفضان جويان سيضربان لبنان في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع شبه المداري يسيطر على شبه العربية بضغط مرتفع يصل الى 1018hpa الامر الذي سيعزز نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة نحو وفلسطين وسوريا والاردن خلال يومي الثلاثاء والاربعاء فترتفع درجات الحرارة الى 24 درجة يوم الاربعاء ساحلاً و 21 درجة بقاعاً و 19 على الجبال الغربية.



وأضاف: "سوف يتمدد منخفض البحر مساء اليوم الثلاثاء ليغطي الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بخاصة بين ودمشق بحيث سيصل الضغط المنخفض الى 998-1000hpa الامر الذي سيعزز نشاط الرياح الجنوبية الشرقية لتلامس 75 -85 كلم في الساعة بين الجنوب اللبناني والبقاع والجبال الغربية الوسطى، محمّلة بالغبار الابيض بنسبة 85%، ومع انقلاب الرياح الى جنوبية غربية ليل الاربعاء، تتساقط امطار موحلة وتشتد، الامطار تدريجياً من ظهر الخميس ولغاية مساء السبت المقبل، على ان يتبع هذا المنخفض الجوّي، منخفض آخر غزير الامطار، وسوف يترافق هذان المنخفضان مع انخفاض بدرجات الحرارة."





وتابع خنيصر: "معدل الهطولات لهذا المنخفض سيتوزع في المناطق بين 20 و 85ملم وحصة للمناطق الجنوبية والساحل اللبناني الحنوبي وصولاً الى البترون وشكا والجبال الغربية (35-85مم)."



وختم قائلا: "اجواء باردة وامطار طوفانية بين الحين والآخر وثلوج فوق 1800 متر بانتظر لبنان بين الخميس والسبت مساء والقسم الثاني من آذار يعد برفع المعدلات المطرية وفيض بالخيرات على الاراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية."



