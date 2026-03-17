تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

التعليم عن بُعد خيار مطروح بعد الأعياد… والمدارس تدرس اعتماد علامات منتصف السنة للترفيع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-03-2026 | 04:15
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتجه العديد من المدارس الخاصة في لبنان إلى وضع خطط بديلة للمرحلة التي تلي عطلة عيدي الفطر والفصح، في حال تفاقم الوضع الميداني والأمني في البلاد، بما قد يعيق انتظام العملية التعليمية حضورياً. وفي هذا الإطار، تشير معلومات تربوية إلى أن إدارات عدد من المدارس بدأت تدرس بجدية العودة إلى نظام التعلّم عن بُعد كخيار احترازي يضمن استمرارية العام الدراسي في حال تعذّر فتح الصفوف.

وبحسب هذه المعطيات، فإن الاجتماعات التي تعقدها إدارات المدارس مع الهيئات التعليمية واللجان التربوية تتركّز على وضع سيناريوهات مختلفة، أبرزها اعتماد التعليم الإلكتروني لفترة محدودة إذا تدهورت الأوضاع الميدانية، مع الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المدارس خلال السنوات الماضية في إدارة الصفوف الافتراضية.

وفي موازاة ذلك، يُبحث في خيار الاستناد إلى نتائج امتحانات منتصف السنة كعنصر أساسي في تقييم الطلاب وترفيعهم إلى الصفوف الأعلى، في حال تعذّر تنظيم امتحانات نهاية العام بصورة طبيعية. وتلفت مصادر تربوية إلى أن هذا الطرح يأتي من باب الاستعداد المسبق لأي طارئ، وليس كقرار نهائي حتى الآن، إذ يبقى الهدف الأول للمدارس الحفاظ على انتظام العام الدراسي قدر الإمكان.

وتشير المصادر نفسها إلى أن الإدارات التربوية تحاول الموازنة بين سلامة الطلاب والأساتذة من جهة، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار التعليمي من جهة أخرى، خصوصاً في ظل التجارب الصعبة التي مرّ بها القطاع التربوي في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات المتلاحقة.

وفي انتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية بعد عطلة الأعياد، تبقى الخيارات التربوية مفتوحة، فيما تترقب العائلات والطلاب القرارات النهائية التي ستحدد شكل الفصل الدراسي المقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: خيار المواجهة مع إيران لا يزال مطروحا
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ندرس تغيير تعليمات الجبهة الداخلية في الشمال بعد تكثيف ضربات حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس يرفض حرباً طويلة.. الضربات على إيران "ممكنة" والدبلوماسية خيار مطروح
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بين سلامة

التربوي

الفطر

الفصح

سي ال

ساسي

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-03-17
Lebanon24
06:27 | 2026-03-17
Lebanon24
06:17 | 2026-03-17
Lebanon24
06:15 | 2026-03-17
Lebanon24
06:07 | 2026-03-17
Lebanon24
06:05 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24