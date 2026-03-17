بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية عن البطاقة الشخصية للمعوّق

17-03-2026 | 06:01
بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية عن البطاقة الشخصية للمعوّق
 صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية البيان الآتي:

"نظرًا للظروف الراهنة، يُرجى من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في تجديد بطاقة المعوّق الشخصية أو الاستفادة من الخدمات التي يقدّمها البرنامج، التواصل مع المركز الذي صدرت عنه بطاقاتهم في حال كان المركز لا يزال يعمل. وتشمل المراكز التي تواصل تقديم خدماتها:

بيروت: 01567072

• بعقلين: 05300465

طرابلس: 06429165

حلبا: 06694009 / 06694012

أما الأشخاص الذين صدرت بطاقاتهم عن مراكز متوقفة حاليًا عن العمل، وهي: الغازية، بعلبك، تعنايل، والحدث، فيُرجى التواصل مع مركز اتصالات برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة على الرقم 04727470، وذلك من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً.

سيقوم فريق مركز الاتصالات بتسجيل المعلومات والتنسيق مع البرنامج، ومن ثم سيتم التواصل معكم لتحديد المواعيد والإجراءات اللازمة.

كما يمكن للأشخاص الذين يرغبون في التقدّم بطلب للحصول على بطاقة معوّق شخصية التواصل مع أقرب مركز من المراكز التي لا تزال تعمل، وفي حال تعذّر ذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات على الرقم المذكور أعلاه". 

 

17/03/2026
