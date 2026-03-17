إسرائيل تستهدف بلدة الوزاني بالفوسفور... وآلياتها تتحرّك في منطقة سرده

أفادت مندوبة " "، أنّ العدوّ الإسرائيليّ يستهدف أطراف بلدة الوزاني بقذائف فوسفوريّة ودخانية.

وأشارت إلى أنّ القصف يتزامن مع تحرّك للآليات إسرائيليّة في منطقة سرده - قضاء .