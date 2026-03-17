كان أُصيب في "غارة قعقعية الجسر"... الجيش: إستشهاد أحد العسكريين

صدر عن البيان التالي:

"إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بإصابة ٥ عسكريين في منطقة قعقعية - نتيجة غارة إسرائيلية معادية، استشهد أحد العسكريين المصابين متأثرًا بجراحه".