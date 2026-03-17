إستهداف دراجة نارية في بلدة الدوير... من كان يقودها؟

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة الدوير.

وبحسب المعلومات، كان عسكريّ في الجيش يقود الدراجة النارية عند استهدافها.

وأضافت المعلومات أنّ العسكريّ نجا من الإستهداف.