لبنان

كاسترو عبدالله تلقى رسالة قلق ودعم من منظمة العمل الدولية

Lebanon 24
17-03-2026 | 07:21
كاسترو عبدالله تلقى رسالة قلق ودعم من منظمة العمل الدولية
كاسترو عبدالله تلقى رسالة قلق ودعم من منظمة العمل الدولية
تلقّى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) النقابي كاسترو عبد الله، رسالة من المدير العام لـمنظمة العمل الدولية غيلبرت ف. هونغبو، ردًا على النداء الذي أطلقه الاتحاد في 6  آذار الحالي وعلى الرسائل التي وجّهها إلى المنظمة العمل  الدولية بشأن تداعيات تصاعد العدوان الاسرائيلي على  لبنان وتأثيرها الخطير على العمال والمؤسسات والمجتمع.

أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية في رسالته عن قلق المنظمة البالغ إزاء التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لتصاعد الأعمال العدائية في لبنان، مشيرًا إلى ما خلّفته هذه الأحداث من خسائر في الأرواح، ونزوح جماعي للسكان، وتدمير للبنية التحتية الإنتاجية، واضطراب واسع النطاق في سبل العيش.

وأكدت الرسالة أن المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية يتابع الوضع في لبنان عن كثب، ويعمل على رصد تأثير الأزمة على العمال وحقوقهم وسبل عيشهم، مشيرةً إلى أن المنظمة تُخطط لإجراء تقييم سريع لتأثير الأزمة على أسواق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية، بهدف تحديد أولويات المساعدة الفنية التي يمكن تقديمها، بالتنسيق مع السلطات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة وبالتشاور مع الأطراف الثلاثة الانتاجية المعنية.

وأعربت المنظمة في ختام رسالتها عن التزامها مواصلة العمل والتعاون الوثيق مع شركائها اللبنانيين، مثمنةً الشراكة القائمة مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (فيناسول) خلال هذه المرحلة العصيبة مؤكدة استعدادها لدعم المشاورات الثلاثية الشاملة الهادفة إلى حماية العمل والوظائف والدخل، وضمان توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعافي وإعادة الإعمار المرتكزة على العمل اللائق.

من جهته، أشار الاتحاد إلى أنه تلقّى في الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الرسائل والبيانات النقابية الدولية التي تعبّر عن التضامن مع العمال والشعب في لبنان، وتؤكد أهمية تعزيز التضامن العمالي الدولي في مواجهة تداعيات العدوان  الاسرائيلي والأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يمر بها البلد.

وأكد أن هذا التضامن الدولي "يشكل دعمًا معنويًا مهمًا للحركة النقابية والعمال في لبنان، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمال والدفاع عن سبل عيشهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".
 
كركي استقبل وفدا من منظمة العمل الدولية
