الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: الاولوية المركزية الان يجب أن تكون لإنقاذ لبنان

تداعى الرؤساء: أمين الجميل، ميشال سليمان، ، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، إلى اجتماع انعقد في مقر الرئيس امين الجميل في بكفيا، حيث استعرضوا الاوضاع والتطورات الخطيرة الراهنة والمرتقبة في والمنطقة، وحيث أصدروا البيان الآتي:

أولاً: استنكر المجتمعون تصاعد عدوان على لبنان، وتماديها في إجرامها في مختلف المناطق ، وعلى وجه الخصوص في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لمدينة ، وبما في ذلك العاصمة بيروت، والتي يجري فيها استهداف المواطنين المدنيين الأبرياء بحجة ملاحقة العناصر المسلحة، وحيث تحول هذا الاستهداف الى حجة لتدمير مجمعات سكنية وقرى وبلدات لبنانية مأهولة، كما وتهجير اهلها وسكانها الآمنين، واقتلاعهم من أرضهم وأرزاقهم ومنازلهم، وحيث فاق عدد المهجرين قسراً عن منازلهم وقراهم وبلداتهم المليون إنسان.

ثانياً: إنَّ الإقدام على توريط لبنان وزجه بهذه الحرب المدمرة، هو بمثابة اقحام للبنان واللبنانيين في أتون حرب مدمرة لا قبل للبنان واللبنانيين بها ولا في تحمل أعبائها وتداعياتها، وفي تصرف لا يمكن القبول أو الاستمرار به، كونِه يُعرِّض الوجود الوطني للبنان وللإجماع اللبناني للخطر، وهو ما يوجب المسارعة إلى التصدّي له من خلال موقف وطنيٍّ لبنانيٍّ جامعٍ، بعيداً عن الخطاب التحريضي والاتهامي والتخويني، والعمل معاً بما يحقق الإنقاذ المنشود للبنان الوطن وللبنانيين.

ثالثاً: اعتبر الرؤساء ان الاولوية المركزية الان يجب أن تكون لإنقاذ لبنان وحماية تماسكه الوطني وعيشه المشترك، واستعادة دولته الحرة، السيدة والمستقلة والقادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لتكون الحامية والجامعة لجميع مؤسساتها ومرافقها الوطنية، ولاسيما للجيش اللبناني لإقداره على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ومواجهة الاعتداءات ، وذلك كلّه استناداً إلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

رابعاً: أكّد الرؤساء دعمهم للمواقف التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، وعلى وجه الخصوص، للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، والعمل على تطبيق هذه القرارات والإجراءات.

كذلك أكّد الرؤساء على تأييدهم ودعمهم لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ودعوته للتفاوض للتوصل الى اتفاق لوقف هذه الحرب المدمرة، وإلى تحقيق الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي باتت تحتلها.

خامساً: عبّر الرؤساء عن تأييدهم لجهود الحكومة، وحثِّها على تكثيف وتعزيز إجراءاتها في مساعدة اللبنانيين النازحين في كل أنحاء لبنان، وأيضاً لمساعدة ودعم الصامدين في قراهم ومنازلهم، وهم جميعاً الذين يعانون الأمرين من تبعات هذه الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على لبنان. كما عبر الرؤساء عن تقديرهم لزيارة القاصد الرسولي ممثلاً قداسة البابا لاون الرابع عشر لدعم صمود المواطنين اللبنانيين الصامدين في قراهم ومنازلهم في منطقة جنوب لبنان.

سادساً: شدّد الرؤساء على ضرورة العمل لعقد مؤتمر عربي دولي لمساعدة لبنان للخروج من محنته.

إننا إذْ نضع هذه المواقف الوطنية بتصرف الدولة اللبنانية والرأي العام اللبناني، فإننا نؤكّد على التزامنا مع جميع المعنيين في لبنان للإسهام فيما يؤدي الى تحقيق الإنقاذ المنشود للبنان.

