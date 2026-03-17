تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: الاولوية المركزية الان يجب أن تكون لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
17-03-2026 | 07:48
A-
A+
الرؤساء الجميّل وسليمان وميقاتي والسنيورة وسلام: الاولوية المركزية الان يجب أن تكون لإنقاذ لبنان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
تداعى الرؤساء: أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، إلى اجتماع انعقد في مقر الرئيس امين الجميل في بكفيا، حيث استعرضوا الاوضاع والتطورات الخطيرة الراهنة والمرتقبة في لبنان والمنطقة، وحيث أصدروا البيان الآتي:
أولاً: استنكر المجتمعون تصاعد عدوان إسرائيل على لبنان، وتماديها في إجرامها في مختلف المناطق اللبنانية، وعلى وجه الخصوص في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وبما في ذلك العاصمة بيروت، والتي يجري فيها استهداف المواطنين المدنيين الأبرياء بحجة ملاحقة العناصر المسلحة، وحيث تحول هذا الاستهداف الى حجة لتدمير مجمعات سكنية وقرى وبلدات لبنانية مأهولة، كما وتهجير اهلها وسكانها الآمنين، واقتلاعهم من أرضهم وأرزاقهم ومنازلهم، وحيث فاق عدد المهجرين قسراً عن منازلهم وقراهم وبلداتهم المليون إنسان.
ثانياً: إنَّ الإقدام على توريط لبنان وزجه بهذه الحرب المدمرة، هو بمثابة اقحام للبنان واللبنانيين في أتون حرب مدمرة لا قبل للبنان واللبنانيين بها ولا في تحمل أعبائها وتداعياتها، وفي تصرف لا يمكن القبول أو الاستمرار به، كونِه يُعرِّض الوجود الوطني للبنان وللإجماع اللبناني للخطر، وهو ما يوجب المسارعة إلى التصدّي له من خلال موقف وطنيٍّ لبنانيٍّ جامعٍ، بعيداً عن الخطاب التحريضي والاتهامي والتخويني، والعمل معاً بما يحقق الإنقاذ المنشود للبنان الوطن وللبنانيين.
ثالثاً: اعتبر الرؤساء ان الاولوية المركزية الان يجب أن تكون لإنقاذ لبنان وحماية تماسكه الوطني وعيشه المشترك، واستعادة دولته الحرة، السيدة والمستقلة والقادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لتكون الحامية والجامعة لجميع مؤسساتها ومرافقها الوطنية، ولاسيما للجيش اللبناني لإقداره على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك كلّه استناداً إلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
رابعاً: أكّد الرؤساء دعمهم للمواقف التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، وعلى وجه الخصوص، للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، والعمل على تطبيق هذه القرارات والإجراءات.
كذلك أكّد الرؤساء على تأييدهم ودعمهم لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ودعوته للتفاوض للتوصل الى اتفاق لوقف هذه الحرب المدمرة، وإلى تحقيق الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي باتت تحتلها.
خامساً: عبّر الرؤساء عن تأييدهم لجهود الحكومة، وحثِّها على تكثيف وتعزيز إجراءاتها في مساعدة اللبنانيين النازحين في كل أنحاء لبنان، وأيضاً لمساعدة ودعم الصامدين في قراهم ومنازلهم، وهم جميعاً الذين يعانون الأمرين من تبعات هذه الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على لبنان. كما عبر الرؤساء عن تقديرهم لزيارة القاصد الرسولي ممثلاً قداسة البابا لاون الرابع عشر لدعم صمود المواطنين اللبنانيين الصامدين في قراهم ومنازلهم في منطقة جنوب لبنان. 
سادساً: شدّد الرؤساء على ضرورة العمل لعقد مؤتمر عربي دولي لمساعدة لبنان للخروج من محنته.
إننا إذْ نضع هذه المواقف الوطنية بتصرف الدولة اللبنانية والرأي العام اللبناني، فإننا نؤكّد على التزامنا مع جميع المعنيين في لبنان للإسهام فيما يؤدي الى تحقيق الإنقاذ المنشود للبنان.
 
 
 
 

نجيب ميقاتي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-03-17
Lebanon24
11:32 | 2026-03-17
Lebanon24
11:30 | 2026-03-17
Lebanon24
11:10 | 2026-03-17
Lebanon24
11:06 | 2026-03-17
Lebanon24
11:03 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24