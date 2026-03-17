لبنان

تعميم من وزارة التربية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-03-2026 | 08:04
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي التعميم رقم 21/م/2026 ، وهو ملحق للتعميم رقم 17/م/2026 ،وجاء فيه :

"بعدما صدر القرار رقم 17/م/2026 تاريخ (حول ضمان إستمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية)

وبعدما تركت وزارة التربية والتعليم العالي الحرية للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلافها في تقرير طرائق التعليم كل بحسب موقعه الجغرافي ومدى الامان المتوافر للتلاميذ وللهيئة التعليمية والادارية.

وحيث انه وبعد اسبوع من معاودة التعليم على مختلف انواعه في هذه المدارس تبين لنا عدم التزام العديد منها تأمين افضل التعليم خصوصا التعلم من بعد، لذلك، نعيد التأكيد على ضرورة تزويد التلاميذ الذين لا يتابعون حضورياً:

 - برنامج تعليمي من بعد متزامن في كل المدارس الخاصة كجزء من النظام التعليمي المعتمد، حتى إشعار آخر.

- في حال تعذّر تطبيق التعليم من بعد المتزامن، يلتزم المشرفون والمدارس بتقديم دروس مشروحة ومُعدة وفاقا للمعايير المعتمدة للحضور الفعلي، بما يضمن مواصلة التحصيل الدراسي بجودة التعليم الحضوري نفسها .

- اعادة عدد من المدارس الموجودة بمحاذاة المناطق التي تتعرض للعدوان، تقييم وضع التعليم الحضوري فيها بما يضمن السلامة العامة للتلاميذ.

- يمكن للمدارس الخاصة إستخدام الوسائل الآتية المتاحة مجاناً ومنها :

 * منصة microsoft Teams

* منصة "مدرستي" (madristi.mehe.gov.lb)    

* application الكتاب المدرسي الالكتروني   Ebooksالمعدة من المركز التربوي للبحوث والانماء والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلالها مجانا واستعمالها Offline،   (https://www.crdp.org/books-digital) 

  ان وزارة التربية والتعليم العالي تتمنى على المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة ، الالتزام بما ورد اعلاه ، وفي حال عدمه سوف تعمد الى إتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين ".
 
مواضيع ذات صلة
توضيح من وزارة السياحة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة التربية للمدارس بشأن العاصفة.. إليكم ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:40 | 2026-03-17
Lebanon24
11:32 | 2026-03-17
Lebanon24
11:30 | 2026-03-17
Lebanon24
11:10 | 2026-03-17
Lebanon24
11:06 | 2026-03-17
Lebanon24
11:03 | 2026-03-17
