تعميم من وزارة التربية.. هذا ما جاء فيه

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي التعميم رقم 21/م/2026 ، وهو ملحق للتعميم رقم 17/م/2026 ،وجاء فيه :"بعدما صدر القرار رقم 17/م/2026 تاريخ (حول ضمان إستمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية)وبعدما تركت الحرية للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلافها في تقرير طرائق التعليم كل بحسب موقعه الجغرافي ومدى الامان المتوافر للتلاميذ وللهيئة التعليمية والادارية.وحيث انه وبعد اسبوع من معاودة التعليم على مختلف انواعه في هذه المدارس تبين لنا عدم العديد منها تأمين افضل التعليم خصوصا التعلم من بعد، لذلك، نعيد التأكيد على ضرورة تزويد التلاميذ الذين لا يتابعون حضورياً:- برنامج تعليمي من بعد متزامن في كل المدارس الخاصة كجزء من النظام التعليمي المعتمد، حتى إشعار آخر.- في حال تعذّر تطبيق التعليم من بعد المتزامن، يلتزم المشرفون والمدارس بتقديم دروس مشروحة ومُعدة وفاقا للمعايير المعتمدة للحضور الفعلي، بما يضمن مواصلة التحصيل الدراسي بجودة التعليم الحضوري نفسها .- اعادة عدد من المدارس الموجودة بمحاذاة المناطق التي تتعرض للعدوان، تقييم وضع التعليم الحضوري فيها بما يضمن السلامة العامة للتلاميذ.- يمكن للمدارس الخاصة إستخدام الوسائل الآتية المتاحة مجاناً ومنها :* منصة Teams* منصة "مدرستي" (madristi.mehe.gov.lb)* application الكتاب المدرسي الالكتروني Ebooksالمعدة من للبحوث والانماء والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلالها مجانا واستعمالها Offline، (https://www.crdp.org/books-digital)ان العالي تتمنى على المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة ، الالتزام بما ورد اعلاه ، وفي حال عدمه سوف تعمد الى إتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين ".