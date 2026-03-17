"سوليداريتي" تُرافق السفير البابوي في جولة إغاثية لدعم صمود أهالي قرى الجنوب الحدودية



قامت "سوليداريتي" بمرافقة باولو بورجيا في زيارة ميدانية إغاثية خاصة إلى قرى الجنوب الحدودية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم صمود العائلات في ظل الظروف الراهنة.



شملت الزيارة قرى دبل، وعين إبل، ورميش، حيث اطلع الوفد على الأوضاع المعيشية للعائلات التي اختارت البقاء في قراها رغم التحديات الصعبة. ولم تكن هذه الجولة مجرد زيارة تفقدية، بل تجسدت في استجابة إنسانية عاجلة لامست احتياجات الأهالي الصامدين في أرضهم؛ حيث سخرت سوليداريتي إمكانياتها لإيصال 25 أطنان من المساعدات الغذائية الضرورية التي توفر مقومات الصمود المعيشي للعائلات في أرضها، جنباً إلى جنب مع تأمين 12,000 ليتر من مياه الشرب. تأتي هذه الخطوة لتعكس سوليداريتي الأخلاقي والإنساني بضمان كرامة العائلات التي واجهت الصعاب وقررت البقاء في قراها، مؤكدين من خلال هذا الدعم الملموس أنهم ليسوا وحدهم في هذه الظروف القاسية.



تأتي هذه المرافقة لتؤكد على الدور التنسيقي والإنساني الذي تلعبه الجمعية، حيث أشرفت سوليداريتي على تقديم الدعم الميداني للعائلات الصامدة في قراها، مؤكدة أن وجودها إلى جانب السفير البابوي يعكس حجم الثقة الدولية بجهودها الإغاثية.



تمت هذه المهمة الإغاثية بالتعاون الوثيق مع و L'Œuvre d'Orient، مما يجسد تلاحم الجهود والمحلية لخدمة الإنسان في . وفي ختام الزيارة، جددت سوليداريتي تأكيدها على استمرار رسالتها في الوقوف إلى جانب العائلات اللبنانية المتضررة، مشددة على أن دعمها لن يتوقف وسيبقى سنداً حقيقياً لكل من يحتاج الأمان والاستقرار في أرضه.

