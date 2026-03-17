الحجار التقي محافظ الجنوب لمتابعة أوضاع القرى الحدودية

استقبل والبلديات ، في مكتبه في الوزارة، محافظ الجنوبي ، وجرى عرض شامل للأوضاع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في ظل التصعيد المستمر للاعتداءات لاسيما على القرى والبلدات الحدودية.وخلال اللقاء، تمّ التداول في آخر المستجدات الميدانية والأمنية، وخصوصا تداعيات القصف المتواصل وحركة النزوح، وحاجات البلديات والسلطات المحلية التي تستقبل العائلات النازحة، إضافة إلى سبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والإغاثية في ، بما يضمن الاستجابة السريعة.كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية والأجهزة المعنية، لمواكبة التطورات المتسارعة، في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يومية يعقدها الوزير لمتابعة الأوضاع الأمنية والميدانية، حيث استقبل أيضاً النائب ، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.