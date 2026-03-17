تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
الحجار التقي محافظ الجنوب لمتابعة أوضاع القرى الحدودية
Lebanon 24
17-03-2026
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، في مكتبه في الوزارة، محافظ
لبنان
الجنوبي
منصور ضو
، وجرى عرض شامل للأوضاع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في ظل التصعيد المستمر للاعتداءات
الإسرائيلية
لاسيما على القرى والبلدات الحدودية.
وخلال اللقاء، تمّ التداول في آخر المستجدات الميدانية والأمنية، وخصوصا تداعيات القصف المتواصل وحركة النزوح، وحاجات البلديات والسلطات المحلية التي تستقبل العائلات النازحة، إضافة إلى سبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والإغاثية في
المناطق المتضررة
، بما يضمن الاستجابة السريعة.
كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية والأجهزة المعنية، لمواكبة التطورات المتسارعة، في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يومية يعقدها الوزير
الحجار
لمتابعة الأوضاع الأمنية والميدانية، حيث استقبل أيضاً النائب
أسعد
درغام
، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.
المناطق المتضررة
وزير الداخلية
أحمد الحجار
الإسرائيلية
الإسرائيلي
منصور ضو
إسرائيل
النبطية
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24