بو صعب بحث مع 6 نواب في قتراح قانون العفو العام

استقبل مجلس النواب في مكتبه بالمجلس اليوم، النواب محمد سليمان، سجيع عطية، أحمد الخير، وليد البعريني، نبيل بدر و بلال الحشيمي الذين كانوا قد تقدموا باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض بشكل استثنائي والذي احاله الى اللجان المشتركة ، حيث تم مناقشة اقتراح القانون تمهيداً لعرضه على اللجان المشتركة في أقرب وقت . كما حضر لاحقاً جزءاً من الاجتماع النائب .، ابلغ بو صعب النواب الحاضرين عن نتيجة اجتماعه مع رئيس الدكتور نواف سلام صباح اليوم حيث ناقشا اقتراح القانون موضوع الاجتماع ونقل اليهم ملاحظاته حوله.كما اقترح عليهم التواصل مع كافة الكتل النيابية والنواب لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق باقتراح قانون العفو العام تمهيداً لعرضه على اللحان المشتركة من اجل اقراره.