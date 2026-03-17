تصعيدٌ خطير... إسرائيل تستهدف الجيش

تصعيد خطير سُجّل منذ ساعات الصباح، مع استهداف مباشر للجيش، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين، استشهد أحدهم لاحقاً، فيما وُصفت حالة آخر بالحرجة.



ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ تلت الحادثة غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة الدوير، قبل أن تُستكمل بسلسلة استهدافات طالت بلدة ، ما أدى إلى سقوط شهيدين كانا على متن الدراجة.



هذا التسلسل السريع في الضربات، ولا سيما استهداف الجيش بشكل مباشر، يفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كان ما يجري يشكّل رسالة ميدانية واضحة للجيش اللبناني تحديداً، أو للدولة ككل، في سياق رفع مستوى الضغط والتوتر.



المؤشرات الأولية توحي بأن وتيرة التصعيد آخذة بالارتفاع، وأن قواعد الاشتباك قد تكون أمام تحوّلا لافتا في الساعات أو الأيام المقبلة.

Advertisement