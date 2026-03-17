تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
مرقص: وزارة الإعلام لا تحل محلّ القضاء الجزائي في ملاحقة مثيري الفتن

Lebanon 24
17-03-2026 | 10:45
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في حديث إلى برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 مع الزميلة نوال ليشا عبود أن "الوزارة إدارة حكومية يقتصر عملها على المراجعة والمقاربة والاطر الاشرافية والوقائية والتدريبية العامة، دون إغفال تعزيز اواصر التواصل مع العائلة الصحافية الكبرى وتوجيه النداءات المتواصلة الى اصحاب الفكر وقادة الرأي ورواد التواصل الاجتماعي والمؤثرين والقيمين على الجسم الصحافي لتوخي الحكمة والابتعاد عن خطاب التحريض والاحتقان والاقتتال الداخلي والفتنة والمس بمقومات السلم الاهلي والعيش المشترك وبث الكراهية والعنف".


ولفت الى أن "وزارة الاعلام ليس لديها اي صلاحية قضائية عقابية، ومهامها تقتصر على الدعوة عبر مختلف الطرق والوسائل الممكنة الى عدم تعكير صفو السلم والاستقرار الداخلي والمس بكرامة الاخرين، والى عدم المس بحرمة الموت، الخ".

وإذ أكد على دور "السلطة القضائية في ملاحقة الخارجين عن حرية الاعلام والرأي والتعبير التي نتمسك بها، والتحقيق معهم ومعاقبتهم وليس وزير الإعلام"، ذكّر بأنه وكما كان أطلق النداءات، فقد دعا "القيمين على وسائل الاعلام غدا الى اجتماع تقييمي عام يهدف إلى إرساء اسس المقاربة العملية لمضامين الخطاب الصحافي السائد، وضرورة تجنب التشنج والخطاب الفتنوي والتزام القواعد وآداب المهنة والتحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والضميرية والاخلاقية"، مشيرا الى أن "وزارة الاعلام أنشأت بالتعاون مع منظمة الاونيسكو، وحدة عمل صحافية تهدف الى التمييز بين الاخبار الزائفة والمضللة وتلك الصحيحة والدقيقة والمعتمدة معايير المهنية والحرفية المطلقة والمصداقية التامة".

وشدد مرقص على "ضرورة إقرار مشروع القانون الجديد للاعلام الذي تابعته الوزارة، المواكب لحداثة التحول الرقمي والتطور الالكتروني  ووسائل التعبير الحديثة، حتى وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب"، مشيرا الى "تخصيص فصل فيه للمواقع الالكترونية، ما يؤول الى تنظيمها وتحديد اطر ومعايير عملها والتزامها بالمعايير الدولية الفضلى ومقومات الجدية والمصداقية في آليات عملها الاداري واللوجستي والبشري والقانوني".
 
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص نقلاً عن سلام: من يرتكب "خطيئة" هو من زج لبنان في تداعيات كنا بغنى عنها وكلام التخوين ليس شجاعة وهو غير مسؤول ويُحرّض على الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص ترأس اجتماعًا إداريًا لاستكمال استراتيجية وزارة الإعلام وتطوير الخدمات الإلكترونية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: عممت على وسائل الإعلام الرسمية عدم تسمية حزب الله بالمقاومة (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة القضائية

الهيئة العامة

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

القضاء

التزام

الحكمة

الاهلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
14:02 | 2026-03-17
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
13:47 | 2026-03-17
Lebanon24
13:36 | 2026-03-17
Lebanon24
13:35 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24