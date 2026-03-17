تطبيقاً لاتفاقية شباط.. ترحيل الدفعة الأولى من السجناء السوريين إلى بلادهم

أعلن نائب الدكتور طارق متري عن تنفيذ الدفعة الأولى من عملية نقل السجناء السوريين المحكومين من إلى ، والتي شملت 132 سجيناً، وذلك تطبيقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 6 شباط 2026.



وأوضح متري في تصريح له أن العملية جرت بإشراف وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية، وبما يضمن استكمال المحكومين لمدد عقوباتهم في بلدهم الأم وفق المعايير القانونية والإنسانية.



وأثنى متري على متابعة وزير العدل عادل والأجهزة القضائية والأمنية المختصة للعملية، مشدداً على مواصلة العمل لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية تباعاً، بما يعزز العلاقات الثنائية القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.





