تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تطبيقاً لاتفاقية شباط.. ترحيل الدفعة الأولى من السجناء السوريين إلى بلادهم

Lebanon 24
17-03-2026 | 11:58
A-
A+
تطبيقاً لاتفاقية شباط.. ترحيل الدفعة الأولى من السجناء السوريين إلى بلادهم
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري عن تنفيذ الدفعة الأولى من عملية نقل السجناء السوريين المحكومين من لبنان إلى سوريا، والتي شملت 132 سجيناً، وذلك تطبيقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 6 شباط 2026.

وأوضح متري في تصريح له أن العملية جرت بإشراف المديرية العامة للأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة اللبنانية المعنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية، وبما يضمن استكمال المحكومين لمدد عقوباتهم في بلدهم الأم وفق المعايير القانونية والإنسانية.

وأثنى متري على متابعة وزير العدل عادل نصار والأجهزة القضائية والأمنية المختصة للعملية، مشدداً على مواصلة العمل لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية تباعاً، بما يعزز العلاقات الثنائية القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.

مواضيع ذات صلة
المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

رئيس مجلس الوزراء

المديرية العامة

مجلس الوزراء

نائب رئيس

اللبنانية

الثنائي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
14:02 | 2026-03-17
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
13:47 | 2026-03-17
Lebanon24
13:36 | 2026-03-17
Lebanon24
13:35 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24