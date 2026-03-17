عون معزيا باستشهاد العسكريين بغارة إسرائيلية: استهداف الجيش يتناقض مع دعوات بسط سلطة الدولة

ودان بأشد العبارات استهداف العسكريين في في الجنوب، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات التي اودت ايضا بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال الأبرياء ، معتبراً أن هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.واكد الرئيس عون " أن استهداف المؤسسة العسكرية، التي تضطلع بدور وطني جامع في حماية الاستقرار وصون السيادة، يتناقض بشكل فاضح مع دعوات والمجتمع الدولي إلى تمكين الجيش من بسط سلطة كامل الأراضي ، وحصرالسلاح في أيدي القوات المسلحة الشرعية."وجدد رئيس الجمهورية تمسك لبنان بهذا الخيار، داعياً إلى وقف الاعتداءات فوراً على القرى والبلدات وسكانها ، وعدم التعرض للجيش الذي يبقى الملاذ الأخير في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.