لبنان

عون معزيا باستشهاد العسكريين بغارة إسرائيلية: استهداف الجيش يتناقض مع دعوات بسط سلطة الدولة

Lebanon 24
17-03-2026 | 12:08
عون معزيا باستشهاد العسكريين بغارة إسرائيلية: استهداف الجيش يتناقض مع دعوات بسط سلطة الدولة
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  بعد ظهر اليوم اتصالين هاتفيين بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وبقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقدم لهما التعازي باستشهاد العسكريين  الثلاثة في الجنوب اليوم .

ودان الرئيس عون بأشد العبارات استهداف العسكريين في الجيش اللبناني في الجنوب، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات التي اودت ايضا بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال الأبرياء ، معتبراً أن هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.

واكد الرئيس عون " أن استهداف المؤسسة العسكرية، التي تضطلع بدور وطني جامع في حماية الاستقرار وصون السيادة، يتناقض بشكل فاضح مع دعوات لبنان والمجتمع الدولي إلى تمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصرالسلاح في أيدي القوات المسلحة الشرعية."وجدد رئيس الجمهورية تمسك لبنان بهذا الخيار، داعياً إلى وقف الاعتداءات فوراً على القرى والبلدات وسكانها ، وعدم التعرض للجيش الذي يبقى الملاذ الأخير في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
 
