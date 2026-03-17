بالصور.. الجيش ينعى 3 عسكريين استشهدوا بغارة إسرائيلية

تنعى قيادة الجيش
– مديرية التوجيه
المجند (مددت خدماته) عمر ناظم العبد الذي استشهد بتاريخ 17 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية في منطقة قعقعية الجسر
– النبطية
، والمجندين (مددت خدماتهما) محمد المصطفى بلال المعدراني ومهدي اكرم قبيسي
اللذين استشهدا بتاريخ 17 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية على طريق زبدين
– النبطية.
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
•المجند الشهيد عمر ناظم العبد
-من مواليد 3 /4 /2004 عين عرب - راشيا
.
-حائز تهنئة العماد قائد الجيش
عدة مرات.
-الوضع العائلي: عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
•المجند الشهيد محمد المصطفى بلال المعدراني
-من مواليد 4 /5 /2004 علي النهري - زحلة
.
-حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
-الوضع العائلي: عازب.
-(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
•المجند الشهيد مهدي اكرم قبيسي
-من مواليد 29 /1 /2005 برج البراجنة
- بعبدا
.
-حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
-الوضع العائلي: عازب.
-(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).