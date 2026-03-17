بالصور.. الجيش ينعى 3 عسكريين استشهدوا بغارة إسرائيلية

تنعى – المجند (مددت خدماته) عمر ناظم العبد الذي استشهد بتاريخ 17 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية في منطقة قعقعية – ، والمجندين (مددت خدماتهما) محمد المصطفى بلال المعدراني ومهدي اكرم اللذين استشهدا بتاريخ 17 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية على طريق – النبطية.وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:•المجند الشهيد عمر ناظم العبد-من مواليد 3 /4 /2004 عين عرب - .-حائز تهنئة العماد عدة مرات.-الوضع العائلي: عازب.(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).•المجند الشهيد محمد المصطفى بلال المعدراني-من مواليد 4 /5 /2004 علي النهري - .-حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.-الوضع العائلي: عازب.-(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).•المجند الشهيد مهدي اكرم قبيسي-من مواليد 29 /1 /2005 - .-حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.-الوضع العائلي: عازب.-(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).