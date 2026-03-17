في طرابلس.. أطلق النار على قدم أحد الاشخاص وهرب

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال فردي في منطقة الزاهرية في تطوّر إلى إطلاق نار من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة "ا.س" بطلق ناري في قدمه.



وفي التفاصيل أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار خلال الإشكال، ما أسفر عن إصابة المدعو "ا.س" قبل أن يلوذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة.



وقد جرى نقل الجريح إلى أحد المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

