Advertisement

لبنان

رسالة "وجدانية" من قاسم إلى المقاتلين: معكم لن تسقط لنا راية!

17-03-2026 | 13:15
وجه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في الميدان، أكد فيها أن مواجهة العدوان الإسرائيلي-الأمريكي هي من أشرف الأعمال لحماية حق الإنسان في العيش بحرية وكرامة، مشدداً على أن الحزب في موقع الدفاع المشروع ضمن معركة "العصف المأكول".

وأوضح قاسم أن التضحيات التي قُدمت، وعلى رأسها القادة الشهداء السيد حسن نصر الله والسيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والسيد هاشم صفي الدين، تمثل رصيداً للاستمرار في حمل الأمانة. كما أكد المضي في موالاة المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي، والسير على نهج الإمامين الخميني والخامنئي الراحلين، ومسار السيد نصر الله.

واستعرضت الرسالة نتائج خيار المواجهة بعد 15 شهراً من إفساح المجال للدبلوماسية، مشيرة إلى دقة الإعداد للمعركة، ومرونة انتقال المقاومين إلى خطوط المواجهة، وإبطال مفاجآت العدو.
 
وختم قاسم بتحديد الحل المتاح في إيقاف العدوان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، والبدء بالإعمار وعودة النازحين، مؤكداً أن الميدان هو الذي يحسم المعركة.
Advertisement
