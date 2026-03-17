وحدة إدارة مخاطر الكوارث: العدد الإجمالي للعائلات النازحة 33,697

صدر التقرير اليومي للوضع الراهن عن وحدة في ، بتاريخ 17 آذار 2026، متضمناً أبرز المستجدات الميدانية والإنسانية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد مراكز الإيواء التي تم افتتاحها 631 مركزاً، فيما وصل العدد الإجمالي للنازحين داخل هذه المراكز إلى 133,414 شخصاً، موزعين على 33,697 عائلة.

على صعيد الأعمال العدائية، تم تسجيل 2,392 حادثة حتى الآن.

أما في ما يتعلق بالخسائر البشرية، فقد سُجّل خلال الساعات الـ24 الماضية سقوط 26 شهيداً و80 جريحاً. في حين ارتفع العدد التراكمي للضحايا إلى 912 شهيداً و2,221 جريحاً.