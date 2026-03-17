ادارة الكوارث في عكار: 10461 نازحا موزعين على بلدات المحافظة داخل مراكز الايواء وخارجها

أعلنت غرفة إدارة والأزمات في محافظة ، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرفة العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي في مراكز الايواء ، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في 17 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2736 ، والمجموع العام للافراد 10461 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة .

- خارج مراكز الايواء: عدد العائلات 2428 ، وعدد الافراد النازحين 9302

- داخل مراكز الإيواء : عدد العائلات 308 ، وعدد الافراد النازحين 1159 .

موزعين على بلدات: أكروم ، البربارة ، البرج ، البيرة ، التليل ، الحاكور ، الحميرة ، الحوشب ، الحويش ، الحيصة ، ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب ، الشيخ طابا ، الشيخ محمد ، العيون ، القبيات ، القرنة ، القليعات ، القنطرة ، الكواشرة ، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، المقيطع قعبرين كفرملكي وتل حياة ، المنصورة ، النفيسة ، النورة ، إيلات ، ببنين ، برج العرب ، برقايل ، بزال ، بزبينا ، بقرزلا ، بيت أيوب ، بيت غطاس ، بيت يونس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلعباس الشرقي ، تلعباس ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت ،حرار ، حلبا ، خربة الجرد ، خريبة الجندي ، دوير عدوية ، ديردلوم ، رحبة ، زوق الحصنية ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شان ، شدرا ، شربيلا ، عدبل ، عكار العتيقة ، عمار البيكات ، عندقت ، عيات ، عيدمون ، عين ، عين الزيت ، عين يعقوب ، فنيدق ، قبعيت ، قبولا ، قرحا ، كروم عرب ، كفرتون ، مارتوما ، مجدلا ، مشتى حسن ، مشتى حمود ، مشحا ، مشمش ، منيارة ، نهر البارد ، ووادي الجاموس .

وبلغ عدد مراكز الإيواء 21 مركز إيواء في المحافظة، منها 17 مركز وصلت قدرته الاستيعابية القصوى".

وخصصت الغرفة الارقام التالية : 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح .

واستقبل الخط الساخن اليوم 187 إتصالا.